Mostanában a fociban is használjuk mindezt, hiszen a Puskás Akadémia, az Újpest és a Mezőkövesd is úgy döntött, hogy megváltoztatja a klub címerét. A váltás a Megyeri útiaknál nagy felháborodást okozott, hiszen a belga tulajdonos egymaga döntött a változtatásról. Ez ellen már tüntettek is a drukkerek, az anyaegyesület pedig jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Őszintén érdekelne, hogy az érintettek miért tartották fontosnak az ilyen változtatást. Az újpestieknél nem elképzelhetetlen, hogy van valami ok a háttérben, de ezt aligha árulná el a tulajdonos. A felcsútiaknál állítólag fiatalos, a jelenlegi trendnek megfelelő logóra változtattak. Ebből legalább az kiderült, hogy van logótrend…

Ami biztos, a magyar focinak, főként az élvonalnak nem a címer a legnagyobb problémája. A szurkolók aligha azért mennek ki a meccsekre, hogy a mezeken egyébként alig látható logókon ámuldozzanak. Ők hajtós, színvonalas, érdekes és szórakoztató focit szeretnének. Ez pedig nem címerfüggő…

– Mán László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA