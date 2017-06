© Illusztráció: Pixabay

„Hallottad? Itt ez lett az edző, ott amaz.” No meg a szokásos. Robbantás, lopás, kavarás. Nem, két napig nem hallottam semmit, és isteni volt. Legszívesebben azt is hozzátettem volna, és nem is érdekel. Se hírek, semmi egyéb. A telefont csak az illendőség kedvéért hagytam bekapcsolva, elvégre sosem lehet tudni… Kell egy kis áramszünet, amit ugyebár anno Hofi Géza sem győzött eleget hangsúlyozni. Koncz Tibor jegyzet.