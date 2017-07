Megetetnek bennünket

Emlékszünk, belépéskor mi volt az első, lerombolni a magyar élelmiszergyártó cégeket. Csak ha Nyíregyházán körbetekintünk, hol van a húsipari, a tejfeldolgozó üzem és még sorolhatnám? Még ösztönöztek is, hogy vágjuk ki a szarvasmarhákat. Tudom, mindezek elfogadása tapasztalatlanság, tudatlanság volt, s később enyhültek is a dolgok, de a multik így is elérték céljukat. Nos, a szlovákok megelégelték, s ha nem intézkedik az EB, ősztől csak hazai terméket egednek forgalmazni a közétkeztetésben. Lehet ez az első lépcső, amire, ha nem változik a rendszer, a magyaroknak is fel kell majd állni!

– Dankó Mihály –

