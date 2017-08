Sorszám és vonal nélkül is kellene

A minap is vártam a soromat. Az előző kuncsaft mögött, tisztes távolban. Aztán az ablakhoz léptem és adtam be egymás után a csekkeket. Erre hozzám ért valaki. A mögöttem álló lépett be az intim szférámba és már vizslatta is a befizetési szelvényeket. Nem bírtam ki, kissé ingerülten sorolni kezdtem, hogy miért és mennyit fizetek. Mi a végösszeg és mi kerül majd a következő körbe. Ekkor még csak kapiskált valamit, aztán amikor kértem, hogy mondja el az ő paramétereit, akkor kapcsolt. Elnézést persze nem kért, kissé duzzogva, mint a farkát maga alá húzó riadt eb, hátrébb lépett egy keveset.

Talán legközelebb ő is betartja azt, amit ildomos. Sorszám és várakozási vonal nélkül is.

– Mán László –

