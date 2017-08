Nincs anyagi biztonsága, a rezsi rengeteget elvisz, s ha gyógyszert is szednie kell, a maradék arra már kevés, hogy egészségesen táplálkozzon. Új ruhára nem is gondol, szégyelli elfogadni a gyermekei támogatását, örül az akciós csirkenyaknak és farhátnak.

Egy törvénymódosítás most újra munkába hívja a nyugdíjasainkat, akik szövetkezeti tagként dolgozhatnak. Vajon hányan lesznek köztük kényszerből munkakezdők, hisz akkor talán jut egyszer-egyszer mellehúsára, tarjára, esetleg arra, hogy a gyerekeknek besegítsenek a lakáshitel-törlesztésbe, az unokák iskoláztatásába. Sajgó csontokkal, fájó ízületekkel, ingadozó vérnyomással is tisztességes, megbízható munkaerők maradnak, amilyenek mindig is voltak. Egy ideális világban a nyugdíjas a munka öröméért tevékenykedik, s nem azért, hogy így kapjon vissza valamennyit a méltóságából, amiből minden hónapban veszít, ha ránéz a nyugdíjszelvényére.

– Bednárik Mónika –

