Jobbik-sajtótájékoztató: Az eltűnt pénzekért nem szellemek, hanem hús-vér emberek a felelősek

A politikus szerint pártja harcot hirdetett a mindent átszövő korrupció ellen. – Az eltűnt pénzekért nem szellemek, hanem hús-vér emberek a felelősek, hiszen a fideszes „földesurak” lopják ma el Magyarországon a közpénzt – fogalmazott Lengyel Máté, majd hozzátette: a korrupció miatt alacsonyak a bérek, nincs pénz az oktatásra, és ezért haldoklik a hazai egészségügy. – Orbán Viktor strómanjának, Mészáros Lőrincnek a meggazdagodása is egy magyarosan abszurd történet – mondta a Jobbik nyíregyházi alapszervezetének elnöke. Párttársa, dr. Fülöp Erik, tiszavasvári polgármestere hozzátette: a korrupció visszaszorítását célozta meg a „Lex Lúdas Matyi” elnevezésű törvényjavaslatuk, amit múlt szerdán utasítottak el a fideszes honatyák. – Rendbe tennénk az üvegzseb törvényt is, mert az nem normális, hogy a képviselői „feledékenységnek” semmiféle következménye nincs – emelte ki Fülöp Erik, aki a Jobbik országos alelnöke is egyben.

