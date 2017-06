Jobbik-sajtótájékoztató: Dr. Gyüre Csabát indítják a kisvárdai választókerületben

– Sokáig az államigazgatásban dolgozott, ügyvédi hivatásának élt, majd óraadó tanárként, a Jobbik tagjaként, alelnökeként, közéleti szereplőként is bizonyított – mutatta be párttársát Adorján Béla megyei elnök. Dr. Gyüre Csaba elmondta: mind a Jobbiknak, mind önmagának jó esélye van a 2018-as győzelemre, hiszen a lakosság végre pozitív változásokat: igazságot, rendet, biztonságot, valódi nép-képviseletet akar. – A kisvárdai választókerület megoldandó problémái az alacsony bérek, a népességfogyás, az elvándorlás, s a jelenlegi fideszes fejlesztési miniszter kisvárdai kötődése ellenére ipari termelésben, beruházásokban, építkezésekben és turisztikailag is elmaradunk az országos átlagtól. Új politikával, jó programmal ezeken fogok változtatni – ígérte a jobbikos jelölt.

