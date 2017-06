Jobbik-sajtótájékoztató: Miért nem nyújtott be kárigényt Nyíregyháza polgármestere, miért voltak „vakok” és tétlenek a felügyelőbizottság tagjai?

– A hűtlen kezelés, gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználás miatt az önkormányzati céget összesen több, mint 82 millió forint vagyoni hátrány érte. Hová tűnt a pénz? Hogyan kaphatott megbízást a NAV feketelistáján szereplő Nev-Út Kft-t? Miért nem nyújtott be kárigényt Nyíregyháza polgármestere, miért voltak „vakok” és tétlenek a felügyelőbizottság tagjai? – sorakoztatta kérdéseit hétfői sajtótájékoztatóján Béres Csaba, a város jobbikos önkormányzati képviselője. Lengyel Máté választókerületi elnök követelte, hogy újra a közgyűlés legyen a tulajdonosi jogok gyakorlója a polgármester helyett, alakuljon vizsgálóbizottság, amely évekre visszamenőleg átvilágítja a felügyelőbizottságok munkáját akár más önkormányzati cégeknél is. A Jobbik indokoltnak látná a 2014-től kötött közbeszerzések felülvizsgálatát is.

