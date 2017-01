Jobbik-sajtótájékoztató: „Stadionépítés és korrupció helyett az egészségügyi ellátáson kellene javítani”

– Elkészítettük Magyarország hálapénz térképét, megjelölve a nem nyilatkozó, a hálapénz elfogadását ellenző, s a törvény adta keretek között a paraszolvenciát elfogadhatónak tartó kórházakat – mondta el kedden dr. Gyüre Csaba országgyűlési képviselő. Az idei év egyik legkényesebb kérdéséről szólva utalt a kérdés törvényi hátterének a tárgyalására, amelyet 2015 júliusában folytatott le az Országgyűlés. Erről a Magyar Rezidens Szövetség is úgy nyilatkozott, hogy a kommunista gondolkodás által kitermelt hálapénzrendszert kívánják most törvényesíteni, 25 évvel a rendszerváltás után. – Egy kórház vezetője nyilatkozhat úgy – ez történt Nyíregyházán –, hogy elfogadható az adóköteles hálapénzt, de nem vehető el előre, s a beteg ezért nem hozható előnyösebb helyzetbe. De meg is tilthatja, mint például Kisvárdán. Véleményünk szerint, ha nem lennének hosszú várólisták, jobban megbecsülnék anyagilag az egészségügyi dolgozókat, akkor hálapénzre se volna szükség, s a szabályozást se tartjuk megfelelőnek – fogalmazott a képviselő.

