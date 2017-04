Jobbik-sajtótájékoztató: Tiltakoznak a fúrt és ásott kutak terhei ellen

„A Jobbik néhány független képviselőhöz hasonlóan akkor is nemmel szavazott, szemben a Fidesszel és az MSZP-vel” – közölte dr. Gyüre Csaba országgyűlési képviselő Nyíregyházán. „Aki jövő év végéig nem kérelmezi a fenntartási engedélyt, vízgazdálkodási bírságot kap. És ne feledjük: az engedély illetékköteles és utólagos tervezési költség is felmerülhet. Ez több 10 ezer forintba kerül, amit sokan nem tudnak kifizetni, miközben vidéken rengeteg ember egyedüli vízforrása a kút. Országszerte százezrek élnek tanyákon, ahol nincs vezetékes vízhálózat. Ráadásul fennáll a veszély, hogy ha nyilvántartásba kerülnek a kutak, adót vetnek ki, és akár vízórákat is felszereltethetnek, ami aggályos”.

