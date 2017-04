Jobbik-sajtótájékoztató: Újabb áldozata lett az „öregezésnek”

A Jobbik országgyűlési képviselője kifejtette: jellemzően cigány származású, fiatal bűnözők körében bevett gyakorlat, hogy idős, egyedülálló embereket szemelnek ki maguknak áldozatul, majd váratlanul, de nagyon is tervezetten megtámadják őket otthonaikban, hogy elvegyék értékeiket, s nem ritkán az életüket is. Így történt ez az egyébként jó közbiztonságnak örvendő Nyírturán, de kísértetiesen hasonló bűncselekményt követtek el nemrégiben Borsod megyében is. – A megígért, de elmaradt Pintéri „rendteremtés” lelkén száradnak ezek a tragédiák! A nyírturai emberölés ismét a nagyon is létező cigánybűnözés egyik borzasztó példája! A Jobbik kormányra kerülve nem vár majd a valódi rend, s a tisztességes polgárok védelmének megteremtésével, kemény, határozott, de igazságos törvényi erővel fog fellépni minden bűnözési forma, így az „öregezés” ellen is! Minden becsületben megőszült nyugdíjasnak jár a teljes, biztonságos élet, nem élhetnek rettegésben és halálfélelemben! – nyomatékosította a jobbikos honatya.

