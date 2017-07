Jogtalanul adták-vették egy lakóközösség tulajdonát Nagykállóban

Sokáig maguk a telekbirtokosok sem tudtak róla, hogy a parcellával, ahová másik társasház, garázsok, üzletek települtek, tulajdonképpen ők rendelkeznek. Mindaddig, amíg egyikük nyakába nem vette a közhivatalokat.

A történettel a Zrínyi Miklós utca 18. szám alatt élő lakóközösség egyik tagja, Varga András kereste meg szerkesztőségünket a Táncsics Mihály utca 13. szám alatti ingatlanból. Ne tessék hüledezni, nem elírásról van szó! Ez az ingatlan, amelyet hosszú ideje a 2169-es helyrajzi számon tartanak nyilván a földhivatalban, két utcacímet is magáénak tudhat, mivel a két utca közötti területen helyezkedik el. Régen úgy, ma így hivatkoznak rá.

Saját maguktól vásároltak

De nem ez vele a legnagyobb baj, hanem hogy a földterületéből, amin áll, már másoknak is adtak el jogtalanul. A történet a ’70-es évekre nyúlik vissza, ugyanis a tulajdonosok 1973-ban vásárolták a házat a hozzá tartozó közel 4 ezer négyzetméteres parcellával.

Körülbelül 3 év telt el, amikor az akkori tanácselnök kezelési jogot adott az OTP-nek egy földdarabra a területből, amire egy 18 lakásos társasház épült. A nagykállói Járási Földhivatal – miután megújította légifilmtárát, s rendezte a területi nyilvántartást – a kezelési jogot visszavette az OTP-től, s törölte a bejegyzést. Majd 1980-tól újabb tanácselnöke lett a nagyközségnek, aki 1987-ben 22 garázshelyet adott el innen több mint tízezer forintos négyzetméteráron.

Még olyanok is kifizették a vételárat, akik a saját tulajdonukból vásároltak. De még ez sem volt elég, a 2010-es évek derekán további 4 üzlethelyiségnek próbáltak meg itt területet szerezni. Hogy a birtokviszonyok se maradjanak rendezetlenül, a nyírbátori illetékesekkel felbontatták a területet öt részre, négy külön számot kaptak volna az üzletek, egyet az eredeti tulajdonosok. Csakhogy a földhivatal a kérelmüket elutasította, s a tulajdoni lapra rákerült: a jogviszony „rendezetlen”.

Ma sincs egyesség

Az egésszel sokáig senki nem foglalkozott, amíg a lakóközösség rá nem jött a jogsértésre. – Tudomásunkra jutott, hogy a nagykállói képviselő-testület 2006-ban 5 ezer forintos négyzetméter árat szavazott meg területvásárlásra – mesélte Varga András. – Összehívtunk egy lakógyűlést, és megegyeztünk, 8 ezer forint alatt nem adjuk. Persze azzal se jártunk volna jól, ha csak a társasház, a garázsok, s az üzletek alatti részt veszik meg, s nem az egészet, de az önkormányzat még a testület javaslatát se fogadta el, nemhogy a mienket – tette hozzá.

Az egyezség persze azóta se kötettett meg, s a 22 garázs és a 4 üzlet tulajdonosa is háborog, mivel olyan földdarabért fizetett, ami még most sem az övé. A helyzet a mai napig rendezetlen. Varga András írt már az ügyben a kormányhivatalnak, az ügyészségnek, bírósághoz is fordult birtoksértés címen, s levelet küldött a megyei rendőrkapitányságnak is, mert ma sem érti, hogyan lehetett eladni több házhelyet a tulajdonosok tudta nélkül.

Elmondta azt is, hogy sem a régi tanácselnököt, sem a mostani polgármestert nincs szándékában „üldözőbe venni”, de a jussukból nem engednek. Cikkünket természetesen elküldtük a nagykállói önkormányzatnak is, de ott úgy nyilatkoztak, hogy egyelőre nem kívánnak reagálni a leírtakra.

KM-MJ

Tatarozni szeretnének

– A bírósághoz – és a rendőrséghez is – csak azért fordultam, hogy kártalanítsanak végre. Heten már elhunytak közülünk, én is elmúltam 85 éves, s nem akarjuk, hogy a társasház lerongyolódjon. Ebből a pénzből szeretnénk kitataroztatni, mivel az önkormányzat külön segítséget nem nyújt a felújításhoz. De a területet se akarja megvenni, illetve legfeljebb 50 forintot fizetne négyzetméterenként. Hogyan is adhatnánk oda 150 ezer forintért az egészet egy város belterületén, amikor egy közművekkel el se látott vályogvető gödröt tudtam eladni Rozsrétszőlőben ezer forintos négyzetméteráron? – panaszolta Varga András.

