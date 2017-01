Na még egyszer… De talán nem utoljára. A Fatum-Nyíregyháza női röplabdacsapata szűk egy hónap leforgása alatt harmadszor ütközik meg a Békéscsabával. Ezúttal a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóját vívják a felek – a viharsarki katlanban. Mivel a nem véletlenül a legjobb magyar csapatnak tartott házigazda a Continentál Arénában 3:0-ra nyerte az első felvonást, nyeregben érezheti magát. A nyírségieknek tehát nincs különösebb vesztenivalójuk, az utóbbi időben ráadásul bizonyították, akár még Csabán is képesek magas színvonalú produkcióra.

– Jöjjön, aminek jönnie kell! – fogalmazott Horváth András, a Fatum-Nyíregyháza szakvezetője. – Ebben a szituációban azt gondolom, egy a dolgunk, megpróbálni mindent megtenni a pályán, kiadni ami jelen pillanatban bennünk van, elvégre nincs mire várni. Valóban nincs vesztenivalónk, mondjuk éppenséggel a Békéscsaba ellen eddig sem volt, mindenesetre sikerült már szoros meccset vívni vele idegenben is. Lelkes, hajtós játékot remélek a lányoktól, persze egyértelmű, ellenfél is lesz a túloldalon, nem is akármilyen. De az a fontos, hogy elmondhassuk, rajtunk semmi nem múlt.

Némileg rontja a kilátásokat, hogy a nyíregyháziak játékoskeretében akadnak, akik betegséggel küszködnek, így egyelőre kérdéses bevetésük.

KM-KT

