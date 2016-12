Jön az újabb roham a boltokban, ezúttal a csere a cél

A jogszabály szerint ha katalógus- vagy webáruházban vásárolunk, 14 napig állhatunk el a vásárlástól, ilyenkor a vételár is visszajár. A hagyományos üzletben viszont a hibátlan áru cseréjét vagy vételárának visszatérítését nem követelhetjük. A kereskedő csak a hibás tartós fogyasztási cikket köteles három napon belül cserélni, azt követően a termék javíttatására van lehetőség.

Nagy az eltérés a határidőkben

– Az üzletek nagy része a vásárlók bizalmának elnyerése érdekében mégis vállalja, hogy megadott határidőig és feltételek mellett visszaveszi a nem kívánt termékeket – magyarázza Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető partnere. – Ez azonban boltról boltra igen eltérő feltételek mellett zajlik. Kutatásukból kiderül: szektoronként igen jelentős eltérés van a határidőket illetően: különösen a műszaki- és a játékáruházak szabnak meg szűk időszakot (0–3 hét között) a visszavételre, és általában a karácsonyi időszakban sem tesznek kivételt. A ruházati és könyváruházak szintén néhány hét határidőt szabnak a visszavételre, ám ők karácsonykor ezt az időszakot a decemberben vásárolt termékek esetében kivételesen meghosszabbítják január második hetéig. A felkeresett láncok 69 százaléka adott határidőn belül nem csupán a termék levásárlására ad lehetőséget, hanem kérésre a vételárat is visszatéríti. Ebben a tekintetben a ruházati, cipő-, sport- és bútoráruházak, illetve a hiper- és szupermarketek a legrugalmasabbak. A bútoráruházak egy része egy hónapig fogad el készpénz-visszatérítési igényt, a levásárlás lehetőségét azonban akár egy évig is biztosítja. Bolthálózatonként külön feltételeket határoznak meg a visszavett árut, és az ügyfélkapcsolatot tekintve: több helyen kedvezőbb feltételek vonatkoznak a hűségkártyával rendelkező ügyfelekre, a termékek közül pedig negatívan különböztethetik meg az akciós, vagy a már nem sértetlen csomagolású darabokat.

Eltérő a méretezés

– Ha van, akkor a mérettel van a gond, néha előfordul, hogy a stílus miatt kérnek cserét a vásárlók – mondta Vargáné Julika, aki 17 éve tulajdonosa és vezetője egy belvárosi ruházati üzletnek.

– Itt inkább az idősebb korosztály választ magának felsőt, blézert, s ők megfontoltabbak, jobban meggondolják mit vesznek meg, így viszonylag ritkán kell cserélni – tette hozzá. – Egy ilyen kis üzletben szerintem minden vezető rugalmasabb, jobban tudunk alkalmazkodni a vevők igényeihez, mert fontos számunkra, hogy elégedettek legyenek, később is visszatérjenek. Ha valaki mégis ajándékba választ ruhát, gyakran szembesül vele, hogy nagyon eltérőek a méretezések, s amiből korábban jó volt a 48-as, egy másikból lehet, az 50-es is szűk. Ilyenkor kicseréljük az árut, szerencsére minőségi kifogással szinte nem is találkozunk – említette.

KM-BM

Minél hamarabb, annál jobb!

Ha ajándékba kapott árut szeretnénk visszavinni az üzletbe, ezeket a lépéseket kövessük:

A visszavitel előtt ne használjuk, lehetőség szerint ki se bontsuk a feleslegessé vált terméket.

Tájékozódjunk – akár az adott üzlet honlapján, akár a helyszínen – arról, hogy milyen feltételekkel vihető vissza az adott áru. Ezt a tájékoztatást az adott cégnek mindenki által könnyen elérhető formában meg kell tennie. Az itt rögzített feltételektől az adott üzlet csak pozitív irányban térhet el – de erre nem kötelezhető.

Ügyeljünk a visszafogadási ajánlatban rögzített határidők betartására – célszerű a visszavételt lehetőség szerint már a két ünnep között megtenni.

Az ünnepek után engedékenyebbek

– Karácsony után mindig sokan térnek vissza hozzánk, s kérik, cseréljük ki kisebbre vagy nagyobbra, esetleg más színűre a kapott ajándékot – ezt Évától, egy nyíregyházi sportbolt eladójától tudtuk meg. A több mint 10 éve a kereskedelemben dolgozó szakember azt mondta, tisztában vannak a csere, levásárlás és a pénzvisszafizetési szabályokkal, de ünnepek után náluk is engedékenyebbek, például ha hibás a termék, akkor kicserélik, s nem a javítást ajánlják fel elsőként. – Talán egy-két olyan esetre emlékszem, amikor a vevő a pénzt kérte, majdnem minden esetben találnak a választékból olyan dolgot, ami végül örömöt szerez nekik még akkor is, ha december 27-én már itt járnak nálunk, kicsit szégyenkezve, szabadkozva. A legnagyobb gondot az jelenti, ha nincs meg a blokk, s nem is kártyás fizetés volt, de azt is észrevettük az évek során, hogy legtöbbször az utolsó pillanatban „a polcról lekapom, mert ajándékot kell adnom” áru kerül vissza hozzánk, s leginkább a fiatalok hajlamosak így választani – jegyezte meg Éva.

