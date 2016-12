Jótékonysági est a nyírgyulaji Amandáért

December 18-án a Fészek Kultúrális Központban jótékonysági estet tartott a 3H Segítő Közhasznú Egyesület, aminek bevételét, és a korábban gyűjtött adományt a nyírgyulaji Demeterné Rácz Irénnek, a leukémiás 7 éves kislányuk Amanda gyógykezeléséhez adták.

A színes programban fellépett a Romeo Caffe frontembere, aki magával hozta egyik barátját is Sláger Janit. Napsugár Anna jeltáncművész Németh Zsuzsival lépett színpadra, de Feyér Zita is énekelt és hangjával elvarázsolta a közönséget. Az egyesület egyik aktivistája Horváth Krisztina a Milyen szép a világ című dal eléneklésével is hozzájárult a gyűjtéshez.

Koko boy mulatós témájú dalokkal hozta meg a lelkes vendégek kedvét az igazi mulatáshoz. Fellépett még Nova Brigitta, Rupa Ilona, Kerekes Gyuri és színpadra állt az idei X- Faktor fair play díjasa Horváth Gyöngyi is. Az összegyűlt bevételt az aktivisták odaadták a meghatódott családnak, amikor Patak Gábor Gaba az est műsorvezetője meglepetést okozott. Pár nappal korábban nyert a facebookon egy 100.000 Ft értékű üdülési utalványt és úgy döntött Adorján Gergővel, hogy ezt az ajándékot Amanda családjának adják, hiszen ők is szabolcsiak.

