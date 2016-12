Jubiláltak a Forralt Bor-kupa résztvevői

A dobások már nem pontosak, a labda nem mindig odaszáll, ahova a játékos szeretné, az iram is lassabb, mint régen, de a jókedv, a hangulat most is hasonlóan kiváló, a több évtizedes hagyományokhoz. Az évek múlnak, de a játék szeretete megmaradt.

Az idén, 2016 karácsony első napján jubiláltak, a 70. alkalommal tartották meg, a népszerű Forralt Bor-kupát, amelyet ugyan nem adtunk oda egyetlen csapatnak sem, lévén ilyen kupa nincs is. A fahéjjal, szegfűszeggel, mézzel, cukorral ízesített forralt bor nem maradt el, amiből mindenki mértékletesen fogyasztott a Bánki Donát Műszaki Középiskola felújított tornatermében megrendezett sportolást követően.

Köszönet a főszervezőknek, Torma Tamásnak, a nyíregyházi életműdíjjal kitüntetett Sallai Józsefnek, Szilágyi Róbertnek és segítőiknek. A jelszó maradt: „jövőre ugyanitt!”

Molnár Béla

