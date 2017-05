Juhász Csaba: Örülnék, ha esne az eső

Csabit a pilótát kérdezem a verseny előtt.

32. FUCHS Rally 2017

Juhász Csaba – Juhász István

Honda Civic Type R

Juhász-Média Kft.

Majd százöt versenykilométert kell megtenni a lehető leggyorsabban a szombati napon. Ismerős pályák lesznek számotokra, vagy esetleg új szakaszt is berakott a rendező? Már sok korábban is megjárt gyors vár rátok, mekkora előnyt jelent ez nektek?

– Nagyjából az előző évi pályákon fogunk versenyezni. Végre élvezhetjük annak az előnyét, hogy már párszor indultunk a Velenje Rallye-n. Igaz tavaly az utolsó gyorsaságin neki vágódtunk a domboldalnak, de ezt leszámítva akkor is nagyon élveztük a versenyt.

Most a Hondával indultok ahogy itt korábban is tettétek. Mi miatt döntöttetek emellett, és miért nem az újabb Renault Megane-nal indultok?

– Jelenleg azzal az apró problémával küzdünk, hogy a Megane nem indul be. Valamilyen rejtélyes elektronikai probléma van az autóval. Egy debreceni szponzor rendezvényen leállt a motor és azóta nem tudjuk nem életre kelteni az autót. Egy partnerünket bíztuk meg, hogy keressen nekünk egy elérhető, bérelhető versenyautót erre a versenyre. Az idő szűke miatt nem volt túl sok lehetőség. Mivel már mentem ilyen Hondával, ezért erre esett a választás.

Végszóként essen vagy ne essen az eső? Mi is a cél ezen a versenyen? Tudjuk, hogy te esőben szeretsz menni, sőt anno Velenjén szinte mindig esős verseny volt, ha jól emlékszem?

– Örülnék, ha esne az eső. Mezey Tomitól kaptunk a vadiúj fejlesztésű Pirelli vizes gumikból. Szeretném már kipróbálni ezeket. Meg esőben amúgy is mindig izgalmasabb a versenyzés. Legutóbb Opatijában sok műszaki gondunk volt. Szeretnénk most egy probléma mentes versenyt futni és minél több pontot szerezni.

Köszönjük Partnereink segítségét!

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA