Juhász Csaba: Sajnos nem láttuk meg a célt!

Juhász Csaba – Juhász Zsolt

HELL 23. Miskolc Rally – 2017.03.31. – 04.02.

Renault Megane RS – Juhász Média Kft.

Ismerős pályák voltak számotokra, de sajnos csak kilenc „gyors” adatott meg számotokra. Mi is történt a két nap veletek és az „újjá” épített Renault Megane-al?



– Először is volt egy jól sikerült prológ, rengeteg nézővel, remek hangulattal. Aztán jött a szombati nap és a Megane elkezdte az április elsejei tréfáit. Az az autó, amivel sosem volt komolyabb műszaki gondunk, amivel sosem álltunk ki versenyből műszaki hiba miatt, most sorra gyártotta a kellemetlen meglepetéseket.

Először az első szakaszon a futómű szilent fordult ki a helyéről, ezért csiga tempóban teljesítettük a két első szakaszt. Ezúton is elnézést kérek Alberti Szabitól, hogy feltartottam. A szervizben kicserélték a két első lengőkart, de a futómű beállításra már nem maradt idő.

Az autó még egyenesen sem ment, nemhogy befordult volna a kanyarokba. Így teljesítettük a Bükkszentlászló gyorsaságit és abban bíztunk, hogy a következő szervizben beállítják a futóművet. Sajnos odáig már nem jutottunk el, mert a következő szakasz rajtjában eltört a féltengely. Sajnos ki kellett állnunk a versenyből.

Vasárnap szuper rallyban folytattuk a versenyt, rengeteg idő büntetéssel.

A Lyukóbányán mentünk egy biztonságit, hogy megnézzük minden rendben van-e a futóművel.

Úgy éreztük, hogy minden oké, ezért gondoltuk, hogy elkezdjük teszt jelleggel a lengéscsillapítókat hangolni és megyünk majd egy jó tempót a mályinkai szakaszon. Jobbnak is éreztem az autót, de mielőtt kifordultunk volna a széles részre, sajnos elszakadt a váltó bowden és 4. fokozatban maradt a váltó.

Valahogy még eljutottunk a szervizig, de ezt az alkatrészt kb 1 nap kicserélni a Megane-on, úgyhogy végleg kiálltunk a versenyből.

Legközelebb hol indultok, milyen versenyen?



– Megpróbáljuk rendbe rakni az autót és tesztelni egyet.

Aztán úgy gondolom, hogy Ózdon indulunk.

– Hajósi Miklós –

