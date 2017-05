Kajak-kenu vk – Három magyar arany, összesen öt érem a szombati döntőkben

Az A döntős program rögtön egy magyar győzelemmel kezdődött, a múlt héten, Portugáliában is győztes Bodonyi Dóra gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva nyerte meg a K-1 1000 métert. A 23 éves szolnoki kajakossal csak az ausztrál Alyssa Bull tudta tartani a lépést, de a végén Bodonyi még őt is hajóhossznyi előnnyel verte. A finálé másik hazai résztvevője, Bordács Blanka – közvetlenül a Nagy-Britanniából tavaly hazatért edző, Simon Miklós lánya, a brit színekben versenyző Simon Rebeka mögött – ötödik lett.

“A rajttal mindig gondom van, ezért most próbáltam nagyon összpontosítani. – mondta a parton Bodonyi Dóra. – Mivel a héten betegeskedtem, szerda óta nem is edzettem, próbáltam már az elején olyan előnyt gyűjteni, ami kitart a célig. De apának ma van a születésnapja, így muszáj volt győznöm!” Hozzátette: a szél miatt nagyon hullámos a víz, ezért volt több rossz húzása is.

A férfiak hasonló száma is magyar sikert hozott: az elő- és középfutamát is fölényesen nyerő Kopasz Bálint az erejét remekül beosztva, többek között az olimpiai bajnok spanyol Marcus Walzot is maga mögé utasítva diadalmaskodott. A 19 éves algyői kajakos – akinek az édesanyja, Demeter Irén az edzője – 750 méternél a második volt, de végül sikerült lehajráznia a portugálok klasszisát, Fernando Pimentát.

“Kemény pálya volt, kemény ellenfelekkel. Ma nagyobb hullámok vannak, mint tegnap, és nagyon boldog vagyok, hogy itt, a szegedi pályán, a magyar közönség előtt győzni tudtam.” – nyilatkozott az Eb-bronzérmes Kopasz Bálint, aki azt mondta: a verseny sokkal jobban sikerült, mint várta.

A férfi kenusok 1000 méteres távján Kiss Tamás az ötödik, az idén elsősorban a párosra koncentráló Vasbányai Henrik pedig a nyolcadik helyen végzett. K-2 1000 méteren a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és társa, Bárdfalvi Márk hatodikként zárt, míg a kenupárosok egy kilométeres döntője egy magyar nyolcadik helyet hozott a Korisánszky György, Mike Róbert duó révén.

Ötszáz méteren a kenus Balla Virág – aki a múlt heti, montemori vk-ról négy arannyal tért haza – megismételte portugáliai sikerét egyesben, remekül versenyezve magabiztosan utasította maga mögé vetélytársait.

“Nagyon jó verseny volt. Sokkal nehezebb, mint a múlt heti, itt nagyobb volt a mezőny, Szegedre mindenki eljött, aki számít. Köszönöm a közönségnek a buzdítást!” – nyilatkozott a győriek 22 esztendős kenusa. Hozzátette: a pénteki középfutamban sok mindent elrontott, most viszont abban a tempóban tudott lapátolni és azokat az indításokat tudta megcsinálni, amelyeket eltervezett.

A női kajakosok hasonló számában az orosz Jelena Anjusina és az új-zélandi Lisa Carrington csatájába nem tudtak beleszólni a többiek – a győzelem végül előbbié lett -, de Takács Tamara révén a bronzérem a magyaroknak jutott. Fábiánné Rozsnyói Katalin 20 éves tanítványa pályafutása első világkupa-versenyén rajtolt, és remekül sikerült a debütálása. A szám másik magyar indulója, Vad Ninetta negyedik lett.

Férfi K-2 500 méteren Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert duója hatalmasat küzdött a fináléban. Sokáig úgy tűnt, hogy a futamot uraló ukrán kettőstől nem lehet elvenni a győzelmet, de a páros a végére elfáradt, így a befutó nagyon szoros lett: az aranyat végül a franciák szerezték meg, Hufnágelék pedig másodikként csaptak a célba az ukránok előtt.

“Nagy hajrá volt, de tudtuk, hogy a táv második fele lesz az erősebb. Akkora hátszél van, hogy kettőt pislogtunk és már a táv felénél jártunk” – mondta Hufnágel. “Tudtuk, hogy a második 250-ünk a legjobb a mezőnyben, így nem estünk pánikba” – fűzte hozzá Ilyés.

A szám másik magyar párosa, Tóth Dávid és Bán Kristóf hatodikként zárt. Tóth eredetileg Kulifai Tamással indult volna a Maty-éren, de utóbbi versenyző betegsége miatt az utolsó pillanatban váltani kellett.

A szegedi regattán, amely az idei gyorsasági vk-sorozat második állomása, 66 ország versenyzői küzdenek.

A további program:

később:

paraversenyek, döntők 11.20

200 és 500 m-es középfutamok 14.00

további 500 m-es elő- és középfutamok 16.20

vasárnap:

B és C döntők 9.10

200 és 500 m-es döntők 10.30

váltó előfutamok 14.00

váltó döntők 16.15

– MTI –

