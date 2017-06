Kalandok kardokkal a Múzeumok Éjszakáján

S ha valaki nem tudná, hogyan kell ezeket a játékokat játszani, a Simonyi Óbester Magyar Szablyavívó Iskola jóvoltából könnyűszerrel megtanulhatja.

Hadjárat és verseny

Az iskola tagjai június 24-én 17 órától a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban – Kalandos kardok címmel – egy vidám családi délutánra invitálják mindazokat, akik szívesen ellesnék a szablyaforgatás tudományát. Az érdeklődők azzal a híres Toldi-bábuval is „vívhatnak”, amin a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár- és Vívómesterképző Intézet hallgatói gyakoroltak. Lesz gyermekrajzverseny, amelynek a legjobb rajzaira a könyvtár Facebook-oldalán lehet szavazni, s belőlük kiállítást is szerveznek. A nagyobbak Kulcsár Róbert magángyűjtő tárlatvezetésével megtekinthetik a társalgóban a Régi magyar polgári és katonai viseletek, fegyverek című kiállítást, ráadásul „Hadjárat a könyvtárban, a pincétől a padlásig” címmel lehetőség nyílik egy izgalmas könyvtárlátogatásra is.

KM

Pénteken és szombaton programkavalkáddal csábítják a látogatókat a múzeumok.

