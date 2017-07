Kamionos kürtjel

Kezdetben (a kelet-közép-európai országok belépésekor az EU-ba) „vala” a nagy igazság: mostantól közöttünk szabadon áramolhat az áru, a tőke, a szolgáltatás és a munkaerő! Egyenlő pályák, egyenlő esélyek! Azok persze sohasem voltak: a nyugati áru, tőke és szolgáltatás letarolta a felkészületlen, védtelen keleti prérit, ahonnan az emberek hada nem áramlott, hanem egyenesen özönlött a magasabb életszínvonalú nyugatra, olcsó munkaerőnek. (Az átlagon felüli tudású, tehetségű, képességű szakember más kategória, de az egyébként is már egyre inkább Ázsiába, Kínába „áramlik”.) Aztán „lőn világosság”: a tarolást túlélő, vagy a semmiből született „keleti” vállalkozások, közöttük a magyar szállítmányozók megmutatták, hogy képesek az elvárt minőségben, de jóval olcsóbban dolgozni, azaz versenyképesebbek. Ez persze már sérti az „erős” (nyugati) országok üzleti körének érdekeit, be is indultak lobbizni a politikusaiknál – de hát a szabad áramlás, az szabad áramlás, ugye, az ott van a papíron. Ám nincs olyan jogszabály, amelyet ne oldana egy másik; olyan, ami éppen elég, hogy segítsen visszaszerezni az elveszített piacot ezektől a „csóró komcsiktól” (mert a hidegháború azért hagyott maga után némi felsőbbrendű beidegződést). Nem kellett sokat agyalniuk: előírták az ő minimálbéreiket, s megtiltották, hogy a sofőrök a kötelező pihenőidőt azokban a kamionfülkékben töltsék, amelyeket amúgy szinte luxus szintre fejlesztettek, ággyal, konyhával. A kijelölt kamionparkolók töredékénél van szálláslehetőség, no meg őrzés. Sebaj, menjenek csak szállodákba, hadd dráguljon és lassuljon az a fuvar.

Unió és következetesség? Ugyan már, soha sem létezett, csak mostanában kicsit többet kell szembesülni és színt vallani, ami érthető feszültséget, ingerültséget kelt az önmagát erkölcsi piedesztálon tudó gazdasági és politikai elit körében. Érdekes, ahogy most üzenget Brüsszel az USA-nak: nagy baj lesz, ha az amerikai–orosz iszapbirkózásban olyan szankciókat hoznak, amelyek kockára teszik az uniós mag oroszokkal együtt sütögetett pecsenyéjét! Történetesen az új német–orosz gázvezeték építését, amelyből jókora falatok esnek le holland, brit, francia és osztrák cégeknek is. Ez van. Putyin látogatása miatt legfeljebb Magyarországon próbáltak világvége hangulatot kelteni (klasszikus vihar a belpolitika kis lavórjában), de az már „világhatalmi cukiság” volt, amikor a francia köztársasági elnök személyesen kocsikáztatta meg őt a golfpályán. Azt is meg kell szoknunk, hogy a magyar kártya már nem csak a romániai választások idején kerül elő, hanem a Bundestag és a német kancellári küzdelmekben is. A napokban Martin Schulz csavart egy nagyot eddigi kommunikációján, de ördögi módon: már arról beszél, hogy a két évvel ezelőtti migránspolitika elhibázott volt, melyért esélyesebb riválisa, Angela Merkel a hibás, de azért, mert beengedte a Magyarországon várakozó menekülteket. Így kell a népharagot az ellenfél nyakába zúdítani, közben nem beismerve a korábbi kapitális tévedést. Ügyes, egy érettségivel sem rendelkező embertől különösen…

– Nyéki Zsolt –

