Távdobóbajnok a csapattag Kánikulában kellemes az árnyékban Nagy veszéllyel jár a túlvadászat Egy szem kukorica okozta az amur vesztét Két napon át minden a horgászatról szól majd Röviden Szépen csillog a Nantes-ból hozott ezüst Napi sportidézet Bajzi visszatért a Szpariba Mindenhol világsztár, meddig a szem ellát Egy mezőnyben a bajnokkal 3 Amatőr viadal és profi döntők Egyáltalán nem drámázott rajta Rosszabb évük soha ne legyen a diákolimpikonjainknak! Érmek a világbajnokságról Dupla kisvárdai és egy bátori siker Apagyon Rendhagyó irodalom Programajánló Különleges kiállítás Fülöp atya története a szabadtérin Bringa, strand, fagyi és foci A Krúdy Gyula Art Mozi csütörtöki műsora Csapatot építettek Csőszék Tovább drágulnak a horvát sztrádamatricák Elajándékozza alkotásait A Linkin Park VOLT az első Fizetésemelést kap Erzsébet királynő Orangutánnasi Megtámadják Salvador Dalí exhumálását Bemutatkozott a piacon a Maze csúcstelefonja Egymilliárd a Toldi-rajzfilmre Garfield a gyerekeknek Új papagájfaj Mexikóban Megér egy mosolyt ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. június 29. Kánikulában kellemes az árnyékban Tóth Bence és Zsignár Szabolcs a Nagy-Morotvánál Fotó: a szerző Tóth Bence és Zsignár Szabolcs a Nagy-Morotvánál FOTÓ: A SZERZŐ Hét ágra süthet a nap, a holtág horgászait nem zavarja. RAKAMAZ. Aki csak tehette, a tűző nap elől árnyékba menekült az elmúlt szombaton a nagy kánikulában. Szerencsések voltak azok a horgászok, akik a rakamazi Nagy-Morotvát választották azon a napon, ugyanis a déli oldalon a sok-sok fának köszönhetően árnyékban hódolhattak a szenvedélyüknek. Nagy élmény a fárasztás Sokan látogattak ki a partra, a horgászok között ott volt a nyírteleki Tóth Bence és Zsignár Szabolcs is. Szabolcs még nem rendelkezik engedéllyel, csak elkísérte barátját, hiszen szereti a vízpartok világát és hangulatát, de már kacérkodik a gondolattal, hogy ő is tagja legyen a horgászok nagy társadalmának. Kilenc óra körül érkeztek, s úgy tervezték, hogy késő délutánig maradnak. – Az édesapámmal kezdtem el horgászni. Lejártunk a Tiszához, valamint sokszor felkerestük Tokajban a Kovács-tavat és a Nádas-tavat – mondta el érdeklődésünkre Tóth Bence. – Mostanában ide szeretek járni a Nagy-Morotvához, itt a holtág eleje lett a kedvenc helyem. A leggyakrabban fenekezős készséget használok, de szeretek úszózni is. Szeretek kint lenni a természetben, nyugalmat áraszt a táj, s nagy élményt jelent a hal fárasztása. Gyakran a barátnőm is elkísér. Most is itt lenne, ha nem kellene éppen dolgoznia. A nyári tervekről a következőket mondta Bence: – Jó lenne több napot is eltölteni itt, s akkor éjszakai horgászatra is lenne lehetőségem. Több barátom a Bodrogra váltott engedélyt, dicsérik a folyót, tervezem, hogy egyszer majd elkísérem őket oda. KM-MML PreviousNext Tóth Bence és Zsignár Szabolcs a Nagy-Morotvánál

