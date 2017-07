Kanyaró – Rendőrök őrzik a fertőző betegeket a székelyudvarhelyi kórházban

A rendkívüli intézkedéseket az indokolja, hogy az elmúlt hetekben 115 kanyarógyanús esetet jeleztek a város környékén. Több mint 50 betegnél beigazolódott a betegség, de már meggyógyultak, 32 páciens pedig jelenleg is a kórház fertőző osztályán várja a vizsgálatok eredményeit. A betegek egy része szamárköhögésben is szenved. A páciensek jelentős része kiskorú, a csecsemőket az édesanyjukkal együtt fektetik be a kórházba.

A kórház vezetősége felkérte a helyi rendőrséget, hogy óránként járőrözzenek a kórház területén, ugyanis a betegek hozzátartozói szidalmazzák az alkalmazottakat, halálosan megfenyegetik őket, ablakokat szedtek ki a helyükről, és köpködnek a kórházban. A kórházba utaltak közül hárman korábban megszöktek a fertőző osztályról. A rendőrök mindhárom pácienst megtalálták, és visszavitték.

Tar Gyöngyi, Hargita megye tisztifőorvosa elmondta: a kanyarógyanús esetek a Székelyudvarhely környékén élő hátrányos helyzetű közösségekben jelentkeztek. A hatóságok most sorra beoltják e közösségek tagjait. A közegészségügyi hatóságok megnyugtatták a közvéleményt, hogy a helyzetet ellenőrzésük alatt tartják.

A kórház fertőző betegségek részlegére pótágyakat vittek be, a vezetőség pedig megkérte az egészségügyi személyzetet, hogy ha lehet, halasszák el a szabadságukat.

Romániában június végéig országszerte 7491 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly februári megjelenése óta, közülük mintegy 5500-an idén kapták el a kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjedt. Az első félév végéig 31 halálos áldozatot követelt a kanyarójárvány Romániában.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA