Kapitális példányokkal is találkozhatnak a horgászok a Leveleki-víztározónál

Számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a Leveleki-víztározó, a horgászok mellett más sportágak rajongói is hódolhatnak szenvedélyüknek.

Ismerkedés extrém sportokkal

A Leveleki Tóért Nonprofit Kft. és a Magyar Jet-Ski Szövetség június 2-án egész napos jet-ski-oktatást és -versenyt szervez három nyíregyházi, illetve a leveleki és nyíribronyi általános iskola gyermekei számára. A szervezők célja az, hogy a fiatalabb korosztállyal is megismertessék és megszerettessék az vízi extrém sportokat (wakeboard, jet-ski) illetve a nyár folyamán a vitorlázást is.

Már csak azért is vár mindenkit a Leveleki Szabadidőpart, mert június közepén megrendezik a Leveleki vasember elnevezésű triatlont, júliusban a Doránt Vilmos amurfogó emlékverseny növeli majd a résztvevők adrenalinszintjét, augusztusban pedig nemzetközi részvétellel három napon át tartó jet-ski-versenyt rendeznek a tavon.

Telepítés és gyérítés

A tó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal és Vad Kft. vezetője büszke a tó halállományára, amit a közelmúltban megrendezett 128 órás pontyfogó verseny is bizonyított. Mint Mikucza Zsolt tulajdonos ügyvezetőtől megtudtuk, a csapatok nem várt számban és minőségben fogták a pontyokat. Olyan pikkelyes is horogra akadt, amelyet még soha nem fogott meg senki sem. Tájékoztatta arról is lapunkat, hogy nemsokára vegyes halakat telepítenek a víztározóba, valamint megkezdődik a törpeharcsa gyérítése.

