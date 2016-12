Karácsony háború után, börtönben, munkában

1947. december 25., csütörtök

Tele hittel és reménységgel ünneplünk

Ez évben is elindultak a fenyvesek a város felé és a város piacteréről a dolgozók hajlékaiba, hogy emberséget, szeretetet, békét, reménységet vigyenek. Szorgos asszonykezek díszítik a karácsonyfát, és örömmel teli szemek várják a szentestét. Déltájra elcsendesedett az üzemekben a munka, abbahagyta az írógép a kattogást. Estére a föld dolgozói is abbahagyták a munkát, még egyszer megigazították jószágaik alatt az almot. Az utolsó munkaórán megkérdeztük az embereket, milyen érzésekkel gyújtják meg a gyertyákat és csillagszórókat. Román István, a villanytelep munkása nyolc­éves kisfiának ruhát, cipőt ajándékoz és építőkockát. – Nem kistankot vettem neki, mi építünk, tanuljon építeni a gyerek is. Nekünk elég volt a tankból – mondja. – A hároméves terv keretében megkezdjük a falvak villamosítását, erőműtelepek létesítését, öntözőművek építését. A terv írja elő számunkra, hogy jövőre még szebb legyen a karácsonyunk. Börcsök László, a MÁEK konzervgyár munkása hat társával építi újjá a háború alatt romba döntött üzemet. Reméli, hogy jövő karácsonyra már dolgozik is az üzem. Tóth Sándor újfehértói újgazda elmondja, hogy a múlt rendszerben gazdasági cseléd volt, és minden évben nyomorral, nincstelenséggel ment a karácsonyi ünnepeknek. – Most összehasonlíthatatlanul szebb és örömtelibb minden, van karácsonyfánk, ruhát, cipőt, bakancsot, csizmát ajándékozunk egymásnak, érezzük az igazi emberi szabadságot.

1953. december 25., péntek

Karácsonyi ajándék

Fényesebb ez az ajándék, mint a fákon szikrázó csillagszórók. Nem is a fenyőkön kell keresni, hanem kinn az utcákon Ópályiban, Vitkán, Nagydoboson és még vagy kilenc községben az ünnepek előtti estén. Nagydoboson Jakab elvtárs, a tanácselnök meséli: – Amikor délután négy óra tájt kigyulladt a villany a faluban, az emberek a tanácsházára sereglettek, mert itt ég a legtöbb körte, itt a legnagyobb a fényesség, meg azért, meg megszólalt a nagyrádió is. Ahogy továbbmegyünk Ópályi felé, eszünkbe jutott, ami 1936 karácsonyán történt ott. A falu nagy része, 170 család éhezett, így várták a szentestét. Aztán kihirdette a jegyző, hogy a jelentkezzenek a rászorulók, mert búzát osztanak. Húsz családnak jutott belőle, de nem ingyen ám: mindennap el kellett gyalogolni a 12 kilométerre lévő jármi útra kubikolni. Ez volt az urak ajándéka a karácsonyi ünnepek legnagyobb tiszteletére. Most viszont megérkezett az áram. Orosi Gusztáv nagy léptekkel sietett a bolt felé, kezében petróleumos üveggel. – Az én lakásomat még nem kötötték be. Veszek három liter petrót, aztán soha többé! Sutba vágjuk a sötétséget, édesegy­komám! – mondta. Ilyen karácsonyi ajándékot kapott Szabolcs-Szatmár megyében 12 község dolgozó népe.

1961. december 24., vasárnap

Italrengeteg, bejglihegyek, új taxik, tartalékbuszok

A nyíregyházi vendéglátóipari vállalat alaposan felkészült az ünnepekre. Bőséges választékkal mindenféle italból ki tudja elégíteni a fogyasztókat, s a termelőüzemben valóságos bejglihegyek és félkész torták várnak elszállításukra. A vendéglátóipari egységek 24-én este 20 óráig tartanak nyitva, 25-én és 26-án a záróra éjjel két órakor lesz a nagyobb nyíregyházi szórakozóhelyeken és a forgalmasabb útvonalak vendéglőiben, italboltjaiban. Az 53-as AKÖV is számolt a nagyobb ünnepi forgalommal. Új színfoltot jelentenek a nyíregyházi utakon a most érkezett bordó-kék és krémszínű, nagyobb befogadóképességű taxik: hat új Warsawát kapott a vállalat az ünnepekre. A forgalom megkönnyítésére megfelelő számú tartaléktaxit és tartalék-autóbuszt állítanak be. A távolsági autóbusz-forgalomban a menetrendtől eltérően, az utasforgalom igényei szerint rásegítő járatok indulnak megyeszerte.

1964. december 25., péntek

A legemlékezetesebb karácsonyom

Dr. Westsik Vilmos Kossuth-díjas, a mezőgazdasági tudományok doktora: „Ez a mostani a 82. karácsonyom. Számomra az 1911-es volt a legszebb, abban az időben a kecskeméti földművesiskolában tanítottam. Július 22-én azon az éjszakán született az első kislányunk, Irénke, amikor Kecskemét városát az emlékezetes földrengés remegtette meg. Azon a nyáron hívtak be katonának is, amikor leszereltem, nagyon készültünk a gyerekünk első karácsonyának megünneplésére. Drága feleségem vásárolt karácsonyfát és egy szép babát. De mivel én gyerekkoromtól kezdve nagy madarász voltam, minden madarat a hangjáról megismertem, így kis madarakat is kapott ajándékba a lányom. És nagyon boldogok voltunk, hogy a nagy földrengés után szépen ünnepelhettük meg a karácsonyt.

1968. december 24., kedd

Károly karácsonya egyáltalán nem tipikus

Károllyal bírósági folyosókon szoktam találkozni. Hét éve lehetett, amikor az apja a tárgyalás után hazáig, Nagyhalászig verte. Mert rábizonyították az óralopást, s az apa úgy érezte, hogy ezzel folt esett az ő becsületén is. A többi hat rendes gyerek, de ez a Károly… Azután Károly a következő ősszel asszonnyal várta a tárgyalást, majd őszönként egyre szaporodó gyereksereggel, akik közül egy mindig karon ülő volt. Károly egyszer félrehívott. „Nem vagyok ám én olyan rossz, mint amilyennek gondolni tetszik. Nem csinálok én nagy balhét.” Igaza lehetett, mert hat hónapnál többet egyszer sem szabtak ki rá. De hát akkor miért? „Mert télen hideg van. Ott ruhát adnak, meg enni. És tavaszra szabadulok.” Károly aztán ismerte a törvényeket, tavaszra mindig szabadult. De a karácsony? Hát nem szeretne egyszer a gyerekekkel együtt ülni a fenyő alatt? Nem szereti a gyerekeket? Bizonygatja, hogy szereti, de a munkát annyira nem állhatja… Majd az asszony átvészeli a telet.

1976. december 24., péntek

Munkában eltöltött karácsonyok

Leviczki Imre: „Tizenhat éve vezetek taxit. Karácsony itt? Hisz éppen azért vagyunk, hogy lebonyolítsuk az ünnepi forgalmat. Csak győzzük! Karácsonyi emlékek? Volt egyszer egy olyan utasom, aki egyenesen az esküvőre jött – Torontóból. Csak annyit hajtogatott, hogy táksi, meg orosz, vagyis Orosra kellett vinnem. Esett a hó, fújt a szél, ki sem szálltam a kocsiból, úgy mutogattam: tegye fel a bőröndöt a csomagtartóra. Oroson vettük észre, hogy elhagytuk a bőröndöt, amelyben a menyasszonyi ruha volt. Lett mindjárt haddelhadd, cifraság – magyarul.” Karahuta Mihály: „Itt, a villanytelepen kezdtem a munkáséletet. Előbb szenet hordtam, aztán fűtő lettem. Most már akár fehér köpenyt is felvehetnék, de egyszer valóban ünneplőben dolgoztam. Gondoltam: karácsony van, felveszek egy jobb ruhát az utcára. A szekrénykulcsot meg otthagytam a másik ruhában. Nevettek is rajtam, hogy talán kineveztek valami főnöknek?”

