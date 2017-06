Karnyújtásnyira a telemedicina korától

Immár egységes kórházi-informatikai rendszer szolgálja a Jósa András Oktatókórházban és megyei telephelyein a gyógyító munkát, s a betegeket, jelentette be kedden dr. Adorján Gusztáv, az intézmény főigazgatója. A mikrohullámú átjátszókat – amelyek a telephelyek közötti információcserét és kommunikációt biztosítják – önerőből, közel 20 millió forintból vásárolta az egészségügyi intézmény, s a rendszert már 2016 decemberében munkába is állították. Az elmúlt félévnyi próbaidőszakot megelőző másfél évnyi előkészítő munka végül meghozta gyümölcsét. Sikerült ugyanis egy Egységes Klinikai és Gyógyszertári Rendszert, vagyis egy megyei szintű egységes adatbázist is kialakítani, ráadásul az országban elsőként. Ennek a segítségével a régió valamennyi páciensének az adatai, s kórelőzményei, vagyis a betegellátás 15 évnyi dokumentációja azonnal és bárhol elérhetővé vált.

– A rendszer arra is készen áll, hogy az év novemberétől hozzákapcsolódjon az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT), s mindez nemcsak a betegbiztonság és a gyorsaság szempontjából lényeges, de az egészségügy humán erőforrás gondjaira is egyfajta megoldást kínál – tette még hozzá dr. Adorján Gusztáv.

Bíró Sándor, a kórház informatikai osztályának vezetője elsősorban az országosan is egyedülálló léptékű területi lefedettségre hívta fel a figyelmet, ugyanis a rendszer a jövőben több mint félmillió beteg egészségügyi ellátását szolgálja, s esetenként 50-70 kilométert is képes áthidalni a redundáns széles sávú adatátvitel, vagyis a mikrohullámú kapcsolat fenntartása érdekében. Több mint ezer dolgozó átképzéséről is gondoskodtak, ezzel is a telemedicina modern korszakát vetítve előre. Persze mindez nem jöhetett volna létre néhány település – Nyíregyháza, Mátészalka, Kállósemjén és Nyírbátor önkormányzatának, valamint a Nyírségvíz Zrt-nek a segítsége nélkül, ugyanis a rendszer végberendezései ezeknek a városoknak, s a megye legnagyobb vízügyi cégének a víztornyain, azok tetején kaptak helyet.

KM-MJ

