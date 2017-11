Kárpát-medencei akadémisták rúgják a labdát

Hagyományteremtő szándékkal hívták életre a Kápát-medencei labdarúgó akadémiák U10-es korcsoportos vetélkedését, amely pénteken vette kezdetét Kisvárdán. A nyolc résztvevőből hat (a horvátországi Eszék, a szerbiai Bácskatopolya, a csíkszeredai Székelyföldi Labdarúgó Akadémia két csapata, a kárpátaljai Munkács és a felvidéki Dunaszerdahely) érkezett a határokon túlról, ők egészültek ki a házigazda Várda Labdarúgó Akadémiával és a Ferencvárossal.

A péntek reggeli sorsolás (melyen jelen volt a torna fővédnöke, dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, aki aztán a torna mérkőzéseibe is bepillantást nyert) után a várkerti műfüves pályán kezdődtek a küzdelmek, és rögtön kiderült, hogy a Fradi ellen gálázó eszékiek komoly játékerőt képviselnek. Nemcsak a hazai csapatnak szurkoltak harsányan a szülők, hanem bizony a székelyföldi és a munkácsi csapatok is komoly buzdításban részesültek. Az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, amely szombaton a helyosztókkal ér véget.

