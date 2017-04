Karriernap az egyetemen – Munkahelyeket kínáltak és kerestek

Az álláskeresést – ha eredményt akarunk elérni – nem akkor kell elkezdeni, amikor kijöttünk a főiskoláról vagy az egyetemről, hanem már az iskolapadban. Mindezt Dr. Rezsőfi István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője mondta el hétfőn a Nyíregyházi Egyetem immár 12. karriernapján, ezzel is bizonyítva, mennyire fontosak az állásbörzék, s hogy középiskolás kortól felfelé minden fiatalnak érdemes az ilyen rendezvényre ellátogatni. Nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a Nyíregyházi Egyetem e tekintetben kulcsszerepet tölt be a térségben, amivel nem csupán a karrierprogramok szervezésére, de az intézménynek a munkaerő képzésben s annak megtartásában betöltött szerepére is utalt.

Az idei esemény egy különleges érdekességgel is szolgált, ugyanis a szokásos karrier-tanácsadások, innovációs bemutatók és állásajánlatok mellett a rendvédelmi és katonai életpálya bemutatására is sor került. Arra a kérdésre, miért jó ma Magyarországon katonának állni, dr. Benkő Tibor a Magyar Honvédség vezérezredese, a Honvéd Vezérkar főnöke nagyon egyszerű és világos választ adott. Elmondta ugyanis, hogy a katonáskodás a haza és az állampolgárok védelméről, a béke megteremtéséről és megőrzéséről szól. – Szabolcsiként büszke vagyok arra, hogy ez a megye mindig sok fiatalt adott a hazának és a honvédségnek – tette még hozzá a 42 éve szolgáló vezérkari főnök, aki a nap folyamán egy tartalmas előadásra is meginvitálta az érdeklődőket. Ott a honvédség nyújtotta anyagi és előmeneteli lehetőségekről, a világban meglévő fenyegetésekről és kihívásokról, a külföldön szolgálatot teljesítők törvényi kötelezettségeiről, a készenléti szolgálatok feladatairól, s olyan érdekességekről is szó esett, mint amilyen az évente közel 2500 akcióban részt vevő, s több mint 13 ezer fel nem robbant lövedéket megsemmisítő tűzszerészek munkája.

– Ez a honvédség már nem ugyanaz, mint amilyen évtizedekkel ezelőtt volt. Minden tiszt felsőfokú végzettséget szerzett, a tisztek 88, az altisztek 61 százaléka idegen nyelvet beszél, s azzal együtt, hogy felkészült, kiváló szakemberek szolgálják a hazát, ma már a katonaság is humánusabb, emberibb arcot öltött – nyilatkozta lapunknak dr. Benkő Tibor.

