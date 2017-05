Katasztrófavédelmi gyermeknap

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek is fogadják a tűzoltók munkája iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat.

Az elmúlt három évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthetik a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket.

A nap folyamán több próbariasztást is tartanak a tűzoltók, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. Az tűzoltólaktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak délelőtt 10 órától délután 16 óráig. A laktanyák mellett ingyenes látogatható a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és vidéki kiállítóhelyei is.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

