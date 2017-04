Kategóriagyőzelem a Miskolc Rally-n!

Nem unatkozott az új szervizcsapat sem, de hála az égieknek a verseny célban ért véget Tamásnak és új navigátorának. A képek alapján rengeteg néző látogatott ki a gyorsokra, és a célceremóniára. Kategória első helyén végeztetek Tamásék a Historic mezőnyben.

Nagy Tamás – Schmidt Ádám

Főtaxi SC – Moskvitch 403 Rally

HELL 23. Miskolc Rallye

2017.03.31-04.02.

Tamás beszámolóját olvashatják.

Új navigátorral, vadonatúj motorral, és régi-új (de szuper) szervizcsapattal, vágtunk neki az idény nyitónak.

Ádámmal már szerdán délelőtt ott voltunk, tettük amit ilyenkor kell. Gyanúsan nagy volt a csend és a nyugalom az első két napban. Csütörtök estére megjött a szervizkocsi is időben. Átvételek rendben voltak.

Kimentünk a prológra: Szépen tudtam menni, de mikor kijöttem, olajnyomás: 0, víz 110 fok. Gondoltam mehetünk is haza. Szétmászott a kulissza is, elvándorolt a kuplung is a helyéről. Szar volt az egész autó.

Szerviz: Az olajnyomás jeladóról leszakadt vezeték. Kuplung: másik pedálütköző kell, reggel meglett.

A többi röviden: Két defekt, kilyukadt a tank egy kőtől, és a jobb hátsó fékünk is széthullott.

Andó Laciék mindent megcsináltak. Nélkülük nem sikerült volna!

Balla Tomiékkal együtt szervizeltünk, sajnos nekik most nem kedvezett a szerencse. Legközelebb máshogy lesz. Öröm volt együtt lenni velük.

Még egy apróság: A fél Histroic kipottyant…..

A versenynek a céldobi utáni Parc Fermé-ben van vége.

– Hajósi Miklós –

