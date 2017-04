Kazár után irány az Opatija Rally

Juhász Csaba – Juhász Zsolt – Villámszer Kazár Rallye

2017.04.22-23. – Renault Megane RS

A hétvégén testvéreddel a Kazár rally-n vettél részt. Ezt a versenyt, ha jó tudom az Opatija rallyra való felkészülésnek szántátok. Miként is sikerült a hat gyors alatt beállítani a Renault Megane-t? Hogy éreztétek magatokat a pályán? Kiderült-e már hogy a váltóval mi is történt a Miskolc rallye-n?



– Az első szakasz még vizes volt, de nem raktunk fel intermédiát, mert tudtuk, hogy visszafelé már száraz lesz a pálya. Slick gumikkal mentünk át óvatosan, ‎visszafelé már működött a gumi. Minden gyorsasági után állítottunk a futóművön és egyre jobb lett. A váltó bowdent ‎kicseréltük, a váltóval szerencsére nincs gond.

Juhász Csaba – Juhász István – 26. Rally Opatija

2017.05.05-06. – Renault Megane RS

Az Opatija rally-n tizenegy gyors vár rátok. Itt még nem indultál. Hasonlítanak-e az itteni pályák valamely Mitropás vagy hazaihoz?



– Néztem a neten pár belső kamerás felvételt, és az alapján úgy gondolom, hogy nem l‎esz egyszerű teljesíteni a versenyt. De a Mitropa futamok nem könnyűek, ezt az idén is megtanulták páran. Jó minőségű aszfalt gyorsaságik, amik nagyon technikásak és nehezek. Tele ugratókkal és nem belátható kanyarokkal. Elsődleges cél lesz a célba érés.

Az első nap kezdésnek két gyors fog rátok várni, amiből a második éjszakai lesz. Egy jó itiner csodákra képes, na és a lámpa sor is. Te hogy állsz ezekkel?



– Van lámpasorunk, nem is rossz. És mi is letalálunk sötétben, de gondolom, a helyi versenyzőket sem kell félteni. Ilyenkor nagy előny, ha valaki már több éve versenyzik ezeken a pályákon. Mi szerencsére szeretünk sötétben menni, úgyhogy élvezni fogjuk.

Az „UČKA” elnevezésű gyors tizenkettő kilométer és autópálya minőségűnek tűnik. Ide gondolom, jó fékek is dukálnak. Sikerült már a Megane-ra odavaló fékeket szerelni?

– Egyedül a fék probléma nem oldódott meg. Azon még dolgozunk.

Vasárnap nem kell korán kelni, mert csak negyed tízkor rajtol el az első autó a „ŠUŠNJEVICA” tizenegy kilométeres szakaszán, ahol értesülésem szerint változó kék és fehér aszfalt is vár rátok. Mennyire nehéz ilyenkor a gumi választás?



– Szerintem a helyi versenyzők gumi választását fogjuk figyelni. Őket fogjuk lemásolni.

Idegen környezet ismerős autó vár rátok az Opatija Rallye-n. Miként is szeretnétek szerepelni 2017 számotokra első Mitropa Rally futamán?



– Most az a legfontosabb, hogy sok pontot gyűjtsünk. Sokan leszünk a Mitropában, itt nem lehet kivárásra autózni. ‎Jó tempóban kell autózni és bízni egy kis esőben, az szerencsét hozhat nekünk.

