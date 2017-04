Kegyetlen kínzás Nagycserkeszen – Hol a büntetés?

A gondos ellátásnak köszönhetően Fülöp már jól van, visszahúzódott az ödémája, és hálás minden simogatásért. A gyógyulása még hosszú ideig eltarthat, a jó szándékú állatbarátok pedig pár nap alatt több mint 600 ezer forintot ajánlottak fel a gyógykezelésére. Fülöp esete nem egyedi, az otthonban most négy olyan kutya van, akinek a lánc vagy kötél beleforrt a húsába. Az alapítvány munkatársai szerint sok hasonló sorsú eb élhet még az udvarok hátsó részében. Sokan úgy vélik, hogy szigorú büntetésekre lenne szükség az állatkínzások visszaszorításához, ám ritka az olyan eset, hogy letöltendő börtönre ítéljék a kegyetlen gazdákat.

– A helyszínre érve még a sokat látott állatmentőket is elborzasztották a látottak: egy fiatal, két-három év körüli németjuhász keverék kutyus kuporgott egy vashordóban, alig egyméteres láncon, víz és élelem nélkül. A feje a felismerhetetlenségig eltorzult a szorosan rácsomózott műanyag zsinór miatt és súlyosan le volt soványodva – idézi fel a múlt hét keddi napot Tóth Mariann, a nyíregyházi állatotthon vezetője.

Akkor érkezett a Állatbarát Alapítványhoz a lakossági bejelentés arról, hogy Nagycserkeszen borzalmas körülmények között tartanak egy kutyát.

Egy hét történései

A testileg és lelkileg megkínzott eb az alapítvány munkatársaitól a Fülöp nevet kapta, a nyakát szinte teljesen átvágta a zsinór, beleforrt a bőrébe, húsába, vérkeringése alig volt, ami miatt súlyos ödéma alakult ki nála.

Fülöp megkapta a gyors állatorvosi ellátást, a gyógyulása azonban egy nagyon hosszú folyamat.

– Sokkos állapotban hozták be a kutyát, tudtuk stabilizálni, a sebét, ami tele volt szennyeződéssel és légylárvákkal, kitisztítottuk, és infúzióban megkezdtük a tápanyag- és vitaminpótlást – mondta egy nappal később dr. Hegedűs Béla állatorvos. Véleménye szerint a húsvéti ünnepek után dől el, hogy a nyakizmos egyesítése műtéttel mikor történhet meg. Az állatorvos elmondta azt is: a fény- és hang­ingerekre védekező reakciót ad a kutya, ami azt jelenti, hogy súlyosan bántalmazták. Bíznak benne, hogy Fülöp keringése és emésztése teljesen rendbe jön, de arra is számítani kell, hogy a feje a súlyos ödéma miatt nem nyeri vissza az eredeti formáját.

– Nem hiszek a csodákban, csak a gondos, odaadó ellátásban – ezt már egy héttel később mondta mosolyogva dr. Hegedűs Béla, mert mindaz ami 7 nap alatt történt Fülöppel, sokak szerint csoda. – A kutya jól van, az ödéma jelentősen visszahúzódott, kétóránként kap enni, folytatjuk a megkezdett terápiát, s hamarosan a nyakplasztika is megtörténhet – sorolta, miközben Fülöp békésen tűrte a fertőtlenítő kezelést, és hatalmas buksiját a gondozói kezébe hajtotta.

Nem az egyetlen

– Fülöp elfogadja és várja az ételt, de csak kis adagokat kap, hogy ne terheljük túl a gyomrát. Igényli a szeretetet, a figyelmet, hálás a simogatásért, hatalmas benne az élni akarás – jegyezte meg Tóth Marianna. Fülöp sorsa mindenkit megérintett, csak az ő gyógykezelésére több mint 600 ezer forintot kapott az alapítvány. Az ország minden pontjáról érkeztek a segítő és támogató üzenetek, tanácsok. Fülöp az emberség, a szeretet és az összefogás jelképe lett.

– Mélyen elszomorít bennünket a tudat, hogy ma, amikor az állatvédelmi törvény kimondja, hogy tilos kutyát tartósan láncon tartani, még mindig ilyen kínokat kell átélniük a védtelen állatoknak. Fülöp csak egy a sok négylábú közül, akik a hátsó udvarokban jól eldugva, éhezve tengetik életüket, és türelmesen várják a végzetüket – fogalmazott a telepvezető, akitől megtudtuk azt is: az állatotthonban jelenleg négy olyan kutya van, akiket láncon tartottak, és a lánc már szinte belenőtt az állatok nyakába. Fülöp ügyében megtették a feljelentést a rendőrségen.

Állatkínzás: vád és ítélet

– Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ügyészek 20 alkalommal emeltek vádat állatkínzás bűntette miatt. Ebből 18 esetben az egyébként büntetlen előéletű vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az ügyész, míg egy másik vádlott esetében pénzbüntetés volt az indítvány – válaszolta megkeresésünkre dr. Szilágyi László, és hozzátette: további 1 ügyben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész, ugyanis a vádlott már többször volt büntetve más bűncselekmények miatt. A megyei főügyészség szóvivője kirívó esetként említette azt a mátészalkai ügyet, amelyben a vádlott 8 kölyökkutyát kínzott meg, illetve pusztított el, ezért az ügyész a felfüggesztett börtönbüntetés mellett azt is indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét.

– A Nyíregyházi Járásbíróságra tavaly négy ügy érkezett állatkínzás bűntette, illetve vétsége miatt, ebből egyet zártak le jogerősen, abban az ügyben az idén március 27-én hoztak ítéletet, s 11 hónap börtönt kapott a vádlott, 1 évre felfüggesztve – tudtuk meg dr. Toma Attilától. A Nyíregyházi Törvényszék szóvivője az esetről elmondta: L. Gy. lakóházának hátsó udvarán két kutyát tartott úgy, hogy rövid láncokon egy karóhoz kötötte ki őket, a láncokat tekerte körbe a nyakukon, rendszeres és elegendő élelmet, ivóvizet, fedett helyet nem biztosított a kutyáknak.

A szóvivő arról is tájékoztatott, hogy két ügyet áprilisban tárgyalnak. A szerdai tárgyaláson 3 év próbára bocsátották a vádlottat, azonban az ítélet nem jogerős. A 4. ügyben tavaly november 8-án első fokon 8 hónap börtönt kapott a vádlott 2 évre felfüggesztve, de az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és a védője fellebbezést jelentettek be, az ügy a napokban érkezett a törvényszékre, így ezután várható majd a jogerős ítélet. A Mátészalkai és a Fehérgyarmati Járásbíróságon áprilisban és júniusban lesz tárgyalás egy-egy állatkínzásos ügyben.

KM

Szinte már nem lehet ráismerni arra a szörnyű állapotban lévő, eltorzult fejű kutyusra, akit Nagycserkeszről mentettek ki. Szerencsére rohamosan javul az állapota, és már bolondozni is van kedve – most például bebújt a ruhatartó ládába.

Az Állatbarát Alapítvány arról kapott bejelentést, miszerint Nagycserkeszen borzalmas körülmények között tartanak egy kutyát. Ám erre nem számítottak – a kiérkező mentőst valósággal sokkolta a látvány. A cikket tartozó képsort kizárólag erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA