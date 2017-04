Kék Cápák – Ami eddig történt, el lehet felejteni

Lezárult a bajnokság leghosszabb szakasza, de következik az érdemi rész, amikor eldőlnek a helyezések. A Nyíregyháza Blue Sharks az NB I B Keleti csoportjának harmadik helyén végzett, így a nyugati második Oroszlány otthonában kezdi az egyik fél második győzelméig tartó negyeddöntőt.

A tavalyi másodosztály másodikjának új csarnokot építettek, ahol rendre ezer néző tombol a lelátókon a hazai meccseken. Az OSE-Lions fanatikusai a két csapat által Győrben játszott Hepp-kupa-bronzmérkőzésen is adtak egy kis ízelítőt a szurkolásból (mondjuk így is a Cápák csapata nyert nagyon simán, 94–65-re), márpedig a nyíregyháziaknak idegenben is győzniük kell legalább egyszer ahhoz, hogy bejussanak a négy közé.

– Teljesen mindegy, hogy az első vagy ha úgy alakul, a harmadik meccset nyerjük meg idegenben, nekünk bármelyik jó – mondta a tervezett menetrendről Siska János vezetőedző, akinek csapata pénteken 19 órakor, idegenben kezdi meg a párharcot. – Az első meccsen, amikor még nem ismeri egymást annyira a két csapat, akkor talán könnyebb meglepetést okozni, készültünk is rá, hogy ennek megfelelően alakuljon a párharc. Felhasználtuk a kupameccs felvételeit is, mondjuk akkor még nem játszott a Tiszaújvárosból igazolt hátvédjük, Madár András és a légiósuk is sérült volt. Azóta felépült, de hoztak egy másik amerikait is, közülük csak egy játszhat, de váltogatják őket. Az Oroszlánynak tavalyról van rájátszástapasztalata, nekünk nincs, minden kezdődik elölről, és nem számít, hogy mi történt ezelőtt.

A Kék Cápák mindenesetre remek, kilenc győzelemből álló sorozattal vágnak neki s rájátszásnak, jó hangulatban, teljes csapattal.

