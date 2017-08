Kék Cápák – Annyit talán ért, mint egy átlagos edzés

A papíron meglévő osztálykülönbség a pályán is lerítt a keddi férfi kosárlabda-edzőmeccs résztvevőiről. A tavaly még azonos bajnokságban szereplő Nyíregyháza Blue Sharks és a vele a Continental Arénában összecsapó Tiszaújváros közé éket vert a bajnoki átszervezés, így a Kék Cápák az NB I B, vagyis a Piros-, az újvárosiak az NB I C, vagyis a Zöld-csoportban kezdhetik két és fél hét múlva a bajnokságot.

A nagy fölényben játszó hazaiaknál nemcsak játszott, hanem pontot is dobott valamennyi benevezett kosaras, bizonyos játékhelyzeteket is tudtak gyakorolni, így a meccs hasznosnak bizonyult, talán többet is ért, mint egy edzés.

Edzőmeccs

Nyíregyháza Blue Sharks–Tiszaújváros 84–60 (25–8, 16–16, 26–23, 17–13)

Blue Sharks: Vida Z. 7/3, Czura 8, Mokánszki 12, Nagy K. 10/6, Czinger 20. Csere: Sitku M. 12/3, Oláh Z. 4/3, Vaskó 5/3, Szondi Á. 2, Farkas D. 2, Demeter Á. 2.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA