Kék Cápák – Csipetnyi élvonal a régi szép időkből

Ha a tabellát nézzük, akkor „csak” az ötödik helyezett fogadja a harmadikat, ám ha a reális erőviszonyokat és a pillanatnyi formát, a legutóbbi meccseken nyújtott játékot, akkor az NB I B Keleti csoport talán két legjobbja találkozik egymással. Lefordítva: szombaton (16.30-kor) Nyíregyháza–Debrecen férfimeccset játszanak a Continental Arénában.

És bár ez a másodosztály, de egy csipetnyi élvonal talán visszaköszönhet a nem is annyira régi szép időkből. Szomszédvári meccs, jó csapatok, viszonylag komoly tét – ezt a meccset tényleg érdemes lesz a helyszínen megtekinteni. Így gondolják ezt Debrecenben is, ahol ingyenes különbuszt indítanak a szurkolóknak, és a házigazda is toborozza a nézőket, többféle kedvezményt (a Nyíregyházi Sportcentrum valamennyi szakágának sportolója ingyenesen mehet be, a Kék Cápák meccseire érvényes bérlettel rendelkezők plusz egy embert hozhatnak magukkal) igénybe lehet venni.

– Előttem is többen elmondták már, hogy a két város csapatának mérkőzése mindig különös presztízzsel bír, most különösen, hogy jó passzban is vannak a felek – mondta Siska János, a Nyíregyháza Blue Sharks vezetőedzője. – Azt azért szögezzük le, a Debrecen lehetőségeivel nem tudunk versenyezni, ellenfelünknél a kezdő ötös játékereje A csoportos szintűnek mondható, és azért előrébb is tartanak, mint mi. De… Itthon játszunk, lelkesek vagyunk, feldobhat bennünket a remélt sok néző és a jó hangulat, és a Vásárhely elleni keddi kupamérkőzésen nyújtott játékunk is bizakodással tölthet el bennünket. Az dönt majd, hogy az előnyeinkből mit tudunk majd megvalósítani, és az ellenfélre erőltetni, mert abban biztos vagyok, kondicionálisan felvesszük a versenyt a Debrecennel.

A DEAC vezetősége az esztendő végén tartott egy kis tisztogatást: a Ferenczi Tamás, Horváth Imre edzőpárost a Berényi Sándor, Ráthonyi Tamás duó váltotta, Brane Savic mellé új idegenlégióst szerződtettek a kanadai Jahmal Jones személyében (csak egyikük játszhat), a magyar magot a Zalaegerszegről elcsábított Velkey Jánossal (kötelezően szerepeltetendő fiatalként is bevethető) és a korábbi válogatott centerrel, a Svédországból hazahívott Szabó Miklóssal erősítették meg. Úgyhogy tényleg van, illetve lett volna kiből felkészülni.

– A kötelező előírással szembemenve a debreceniek nem töltötték fel a legutóbbi meccsük felvételét a szövetségi rendszerbe, de a Youtube csatornáról elfelejtették letörölni a Nagykőrös elleni meccsük első nyolc percét, így azért némi támpontunk van az új játékosokról is – engedett bepillantást a kulisszák mögé Siska János. – Elsősorban persze az új irányítóra voltunk kíváncsiak, róla látszik, hogy képzett kosaras, meghatározó erő lehet. Szabó Miklósban Emani Gant emberére akadhat, a mi centerünk mellett szólhat, hogy gyorsabb, viszont kettejük közül ő a rutintalanabb. A többieket azért jól ismerjük, hiszen korábbi játékosainkat is bevet a szomszédvári rivális.

A nagyszünetben dobóverseny fokozhatja majd a hangulatot, de azért show-t a játékosok viszik majd el. Úgy értjük, a hazaiak…

Hét sikernél tartanak

A debreceniek az eddigi 11 mérkőzésükön hét győzelmet gyűjtöttek, a nyíregyháziak is 11-szer játszottak eddig, de a távolmaradó Nagykőrös elleni mérkőzés 20–0-val megítélt eredményét is ide számítva, a 12 forduló során nekik is hét győzelem áll a nevük mellett. Fontos lehet az egymás elleni mérleg is, szeptember 24-én, Debrecenben 78–71-re nyert a DEAC a Kék Cápák ellen.

