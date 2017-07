Kék Cápák – Délelőtt mobilizáció, délután dobás

Tábort szerveztek a Nyíregyházi Sportcentrumnál azon kosaras fiúk számára, akik a nyári holtszezonban is szeretnék képezni magukat. A napi két edzésből álló munkát Siska János, a Nyíregyháza Blus Sharks NB I B csoportos csapatának vezetőedzője, az NYSC kosárlabda szakágának vezetője irányítja, de a felnőttcsapat játékosai is kiveszik a részüket a munkából, miként a délutáni foglalkozásokon Sitku Ernő szakmai igazgató is.

– Az első turnusban különböző korosztályokból összesen huszonegy fiú vesz részt, de a jövő hétre újabbak csatlakozását várjuk – mondta Siska János. – Nem klasszikus táborról van szó, hiszen nem bentlakásos a formája, de a napi két edzés során képezzük a játékosokat, olyan dolgokat tanítunk meg nekik, amiket a mindennapi edzések és a különgyakorlások során is tudnak majd használni. Ide tartozik a mobilizáció, a különböző mozgásminták, a bemelegítés, amelyeket eszközök segítségével a délelőtti foglalkozásokon gyakorlunk. Délután pedig az egyéni képzésekre, a labdavezetésre, a passzolásra, a dobásra helyezzük a hangsúlyt, ekkor együtt edzhetnek a srácok a felnőttcsapat játékosaival.

Bus Iván, Nagy Krisztián, Czura Attila és társaik ilyen módon is hangolódnak a felkészülésre, amely majd július 31-én veszi kezdetét. A Zalaegerszegről hazatérő center, Czinger Zoltán érkezéséről már beszámoltunk, szintén visszatérő Vida Zoltán, aki az elmúlt évben az Egyesült Államokban pallérozódott. Varga Márton sorsa még képlékeny, Bus Iván pedig az universiade-válogatottal kezdi meg a felkészülést, és ha ha bekerül az utazó keretbe, akkor augusztus végén részt vesz a tajvani eseményen.

Ezúttal nem center-, hanem mezőnyposztra érkezik majd a B csoportos szabályok szerinti egyetlen légiós, az ő érkezése szeptember elejére várható.

