Kék Cápák – Drámaibb nem is lehetett volna

Egyszer a klubban majd úgy fognak mesélni a pénteki NB I B csoportos negyeddöntő második mérkőzéséről, mint az elszalasztott lehetőségek és a sírból visszahozott összecsapásról. Ami egyik fordulatot hozta a másik után, és végül a vendég Oroszlány nyerte meg hosszabbításban, megédesítve ezzel a mintegy száz, a meccset végigtomboló vendégszurkoló hazaútját és az otthonmaradtak húsvétját.

Nyíregyházi részről álomszerű volt a kezdés, 21–10-nél nem gondoltuk, hogy azt kell még átélnünk, amit. Aztán, amikor a harmadik negyedben kilenccel vezetett az Oroszlány, azt kérdezgették az egymás mellett ülők, hogy az 5-8. helyért kell-e még játszani. Ekkor Fazekas Csaba beemelt két triplát, és egy sportszerűtlen hiba után a vezetésért támadhatott a Blue Sharks, de a Lions megint elhúzott.

Már megszokott, hogy Nagy Krisztián és Emani Gant kerül faultproblémába, a végjátékot előbbi nélkül kellett megvívni. Gant sokat erőlködött a palánk alatt, így Bus Iván kosarai hozták vissza a reményt. A bónusz- és a sportszerűtlen hibáért kapott büntetők többsége azonban kimaradt, 74–75-nél is egy ment be, így egálnál támadhatott az Oroszlány, de a korábbi nyíregyházi Wehner Zoltán középtávolija kimaradt. Gant még eldobta a saját palánkja alól – nem is volt az elvetélt kísérlet, de jöhetett a hosszabbítás.

Annak öt percében kezdetben a vendégek álltak jobban, de Bus megint visszahozta a reményt, ráadásul 84–82-nél kipontozódott a vendégek légiósa, Darion Rackley. A büntetők azonban kimaradtak, a másik oldalon hibátlanul (9/9) büntetőző Wehner keze pedig a végén a sarokból sem remegett meg. Úgyhogy: lesz folytatás az 5-8. helyekért is.

NB I B: Férfiak

Negyeddöntő, 2. mérkőzés

Nyíregyháza Blue Sharks–OSE-Lions 84–86 (23–14, 14–26, 16–17, 22–18, 9–11) – hosszabbítás után

Continental Aréna, 800 néző, v.: Gál J., Mészáros B., Lengyel Á. Blue Sharks: Bus I. 28/3, Czura 2, Fazekas Cs. 14/12, Nagy K. 13/3, Gant 19. Csere: Varga M. 1, Oláh Z. 4, Sitku M. 3/3. Edző: Siska János.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az Oroszlány javára.

