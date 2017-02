Kék Cápák – Ha már úgy is diákolimpiai hétvége volt

A diákolimpiai hétvégéhez igazodva olyan ötössel fejezte be az Eger elleni NB I B csoportos bajnokit a Nyíregyháza Blue Sharks, amelynek tagjai mind-mind gimnazisták. Az ekkorra kialakult több mint negyvenpontos különbség pedig a meccs beszüntetését jelentette volna a diákolimpiai szabályok szerint.

Nem túlzás, a vasárnapi bajnokin osztálykülönbség mutatkozott a felek között, a hazai gálaműsornak megágyazott a jó kezdés. Emlékezetes pillanatból nem volt hiány, akadt olyan hazai lefutás, amelyet úgy fejezett be eredményesen Czura Attila, hogy a labdát egyszer sem kellett leütniük az akcióban résztvevőknek, aztán Nagy Krisztián zsákolt egy akkorát, és utána még húzódzkodott is egyet a gyűrűn, ami arra engedett következtetni, hogy jól sikerült a vasárnap délutáni sziesztája. Czura a földre kerülve olykor úgy vezetgette a labdát, hogy azt a csapat meccseinek nagyszüneteiben mostanában fellépő László Gyuszi is megirigyelte volna, amikor pedig összetűzésbe keveredett az ellene sportszerűtlen hibát elkövető Varga Imrével, akkor a kispadról is kapott erősítést a kakaskodásban.

A végére Fazekas Csaba vette át a hatalmat, egymást követő két támadásból dobott triplát – nem feltétlenül onnan, ahova a félkör meg van rajzolva. És ha egri oldalon nincs a hét tripláig jutó Tóth Zoltán, akkor bizony a negyvenegynél is nagyobb lett volna a különbség.

Ami ugye diákolimpiai meccsen is sokkoló.

NB I B: Keleti csoport

Férfiak, 15. forduló

Nyíregyháza Blus Sharks–EKE Eger 95–54 (30–12, 19–9, 24–20, 22–13)

Continental Aréna, 600 néző, v.: Kapusi, Földi, Bács.

Blue Sharks: Bus I. 6, Czura 22/6, Fazekas Cs. 17/9, Nagy K. 12/6, Gant 16. Csere: Varga M. 8, Oláh Z. 12/9, Sitku M., Gáspár B., Demeter Á., Farkas D., Mokánszki 2. Edző: Siska János.

