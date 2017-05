Kék Cápák – Hajtotta őket a büszkeség

Bebizonyította a Nyíregyháza Blus Sharks, hogy csak kisiklás volt a férfi NB I B csoportban, az 5-8. helyért kiírt párharc első mérkőzése, amelyet 67–61-re veszítettek el az MTK Törökbálint ellen. Péntek este sikerült kiegyenlíteni az egyik fél második győzelméig tartó csata állását, a 83–75-ös vendégsiker következtében lesz még egy meccs Nyíregyházán.

– Minden elismerés a játékosoké, hogy ebben a helyzetben, a két meccs közötti három és fél hetes szünet után is összekapták magukat – mondta Siska János, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Azt hiszem, a fiúkat hajtotta a büszkeség is, be akarták bizonyítani, hogy az első meccsen mutatott gyengébb, viszonylag motiválatlan teljesítmény csak a véletlen műve volt. A meccset az eredetileg kiírt időponttól is fél órával később kezdtük, a hazaiak arra hivatkoztak, hogy akkor annyira besüt a nap a terembe, hogy nem lehet játszani… Végig vezettünk, már húsz ponttal is, csakhogy Emani Gant faultproblémái miatt bele kellett nyúlni a szerkezetbe, de amikor feljöttek három pontra a hazaiak, volt, aki fontos kosarakat szerezzen. Elsősorban Fazekas Csaba, aki extrát nyújtott, hat hármast is dobott, az utolsóval gyakorlatilag lezárta a meccset, így az utolsó percben már nem kellett izgulnunk.

A keddi harmadik meccset már az amerikai center, Emani Gant nélkül vívja meg a csapat, őt a vasárnapi edzésen búcsúztatják el a társak. Ezzel együtt nem zárható ki, hogy a jól teljesítő center az ősszel visszatér Nyíregyházára.

