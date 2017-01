Kék Cápák – Két nagy rohammal fordítottak

A Békésnek az előre tervezett halasztás (a Debrecen elleni meccset tettek hátrébb), a Nyíregyháza Blue Sharksnak a Nagykőrös távolmaradása miatt maradt el az idei első fellépése, így az NB I B csoportban edződő felek szombat este az egymás elleni ütközettel nyitották az esztendőt.

Ugyan a vendég Kék Cápák kaptak előbb lábra, de a rutinosan is aktív Koma Dániel pontereje révén az első negyed végére kiegyenlített a Békés, majd a másodikban meg is lépett – már tíz pont is volt a javára. Amikor a harmadik felvonásban még nagyobb lett a baj, 57–45 után belelendült a nyíregyházi csapat, és egy 9–0-s szakasszal tette nyílttá a mérkőzést.

A negyedik negyed elején 65–59-re lépett meg a Békés, de Czura Attila gól jó plusz büntetős kombinációjával 66–65-re fordítottak a látogatók. Még nem végleg, mert Koma ismét belelendült, ám 71–68-as hazai előnynél Emani Gant a legjobbkor dobta be mindkét büntetőjét (a Cápák amúgy összesen 14 dobást rontottak el a vonalról), majd az Oláh Zoltán és Fazekas Csaba vezette 12–0-s rohanásnak köszönhetően 80–71-nél már nyert ügye volt a Békést így másodszor legyőző nyíregyházi legénységnek. Gant 25 pontjával és 12 lepattanójával kiemelkedett a mezőnyből, de a siker titka a csapatmunkában keresendő, hiszen még négy játékos dobott kétszámjegyű pontszámot.

NB I B: Keleti csoport

Férfiak, 12. forduló

Békési SZSK–Nyíregyháza Blue Sharks 79–88 (20–20, 29–21, 12–18, 18–29)

Békés, 300 néző, v.: Menyhárt, Kapusi, Győrki. Blue Sharks: Bus I. 10, Czura 19/6, Fazekas Cs. 16/6, Nagy K. 6, Gant 25. Csere: Varga M. 1, Sitku M., Oláh Z. 11/3. Edző: Siska János.

