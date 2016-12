Kék Cápák – Küzdenek, hogy előrébb léphessenek

Hat csapat áll előttük, öt mögöttük. Az alapszakasz feléhez közeledve (még a január 10-én esedékes Nagykőrös elleni hazai mérkőzés van hátra az első körből) tehát abszolút a középmezőnyben foglal helyet a Nyíregyháza Blue Sharks az NB I B Keleti csoportjában.

Mennyire reális vagy csalóka ez a pozíció?

– Ettől azért jobb helyezést várok a csapattól, mert bár a nehezebb mérkőzéseket idegenben játszottuk, azokból jó lett volna néhányat megnyerni – válaszolta Sitku Ernő, a csapat szakmai igazgatója, egyben a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Nem teszi reálissá a képet, hogy a bajnokság meghatározó csapatai közül a Debrecennel, a Miskolccal és a Hódmezővásárhellyel is idegenben mérkőztünk meg, de fejlődünk, meccsről meccsre lépünk előre, és remélem, a bajnokság második felére picit jobban összeáll a játékunk.

A bajnokság előtt nehéz volt meghatározni, hogy mire lehet képes a csapat, az eddig elért öt-öt győzelem és vereség mire jogosítja fel a Kék Cápákat a folytatásban?

– Nagyon szeretném, hogy az alapszakaszt az első négy helyezett között zárjuk, és erre képesnek is érzem a csapatot – így Sitku Ernő. – Sok mindennel meg kell küzdenünk, például azzal, hogy a B csoportban nem mindenhol olyan körülmények fogadnak bennünket, amelyekhez hazai környezetben hozzászoktunk. A legutóbbi, hódmezővásárhelyi meccsünkön is műanyag talajon játszottunk, és ha valaki kosárlabdázott, akkor tudja, hogy mekkora különbséget jelent a parketta után ilyenre rámenni. De most itt vagyunk, mindennel meg kell küzdenünk, és a játékosok tehetnek azért a legtöbbet, hogy elkerüljünk innen, és magasabb osztályban szerepeljenek. A feltételeink egészen szépen alakulnak, és ehhez idővel jönnie kell a még jobb eredményeknek is.

Miután a másodosztályban érvényes az úgynevezett fiatalszabály (legalább egy, 1995 után született kosarasnak 1999-2000-es korosztályt képviselik, vagyis még juniorok. Hogy jól halad a beépítésük, arra az is utal, hogy közülük négyen, Farkas Dániel, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Sitku Márton a két ünnep közötti időszakot az U18-as válogatott edzőtáborában tölti Székesfehérváron.

– Nem kis csalódás, hogy szezon közben itt hagyott bennünket az egyik fiatal játékosunk, Keul Tamás, akinek távozása után tényleg csak a tizenhat-tizenhét évesek maradtak bevethetők – mondta a szakmai igazgató. – Amikor ők pályára kerülnek, picit még megilletődöttek, legutóbb Hódmezővásárhelyen is megfogta őket a hangulat, de ha nem erőltetjük a játékukat, akkor soha nem fognak előrelépni. Fizikálisan erősebb játékosokkal találkoznak, főleg a palánk alatti harcban kerülnek hátrányba. Dobásban és futásban nincsenek lemaradva, de a kilók hiányoznak.

Sitku Ernő feladatköre kettős, a szakmai rész mellett az ügyvezetést is igazgatja.

Milyen a pénzügyi helyzete a klubnak, stabil-e a gazdálkodás?

– Mindig vannak bizonyos problémák, de kezd szépen kialakulni – így Sitku Ernő. – Ahonnan indultunk, attól most sokkal szebben állunk, és úgy gondolom, hogy ezt a játékosok is érzik. A közösséggel, a csapatszellemmel sincs baj, ez is segíthet bennünket a jobb szerepléshez.

Zentai Levente búcsúztatása

Még karácsony előtt hazaszállították Zentai Levente földi maradványait Bukarestből. A Nyíregyháza Blue Sharks technikai vezetője a magyar U16-as fiúválogatott felkészülési tornáján tartózkodott a romániai városban, és december 20-án reggelre érte a halál. Temetése január 6-án, 13 órakor lesz a nyíregyházi Északi temetőben.

