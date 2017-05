Kék Cápák – Légiós nélkül is megnyernék a harmadik meccset

Nem törődött bele a sorsába a Nyíregyháza Blue Sharks, idegenben egyenlítette ki a hátrányát az MTK Törökbálint ellen, így kedden (kezdés 18 órakor) a Continental Arénában küzdhet meg azért, hogy a férfi NB I B csoport rájátszásának végkifejletében az ötödik helyért játsszon.

– Azért nem adta könnyen magát az MTK, játékosai a keménységért sem mentek a szomszédba, emiatt Bus Iván csuklóját kellett ápolni, Varga Márton pedig egy könyököst kapott – mondta az 5-8. helyért kiírt párharc harmadik meccse előtt Siska János vezetőedző. – Ebből arra következtetünk, hogy a harmadik meccset sem adja fel az ellenfél, hiszen egyszer már nyert idegenben, és Emani Gant távozása is ad a számára az esélyt. Légiósunk hazautazása miatt nekünk is más szerkezetben kell játszanunk, illetve többen is lehetőséghez juthatnak Gant szerepkörében. Ha már eljutottunk a harmadik meccsig, szeretnénk is azt megnyerni.

Közben a másik ágon a Győr 2–1-re verte a Vásárhelyt, tehát a keddi győzelem esetén a kisalföldiekkel játszhat majd az ötödik helyért a Blue Sharks.

