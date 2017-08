Kék Cápák – Nem viszik őket az erdőbe

Évekkel ezelőtt hogyan nézett a teremsportágak csapatainak felkészülése? Az elején jó sok futás az erdőben és az atlétikai pályán, majd egyre több labdás edzés. Ezt a módszert már a kukába dobták a szakemberek, és például a Nyíregyháza Blue Sharks NB I B csoportos férfi kosárlabdázói is úgy készülnek a bajnoki rajtra, hogy nem aszalódnak a kinti forróságban és jószerivel ki sem teszik a lábukat a klimatizált Continental Arénából.

– A kondiedzőnkkel, Tarnóczy Zalánnal egyeztetve már tavaly is eszerint a módszer szerint haladtunk – mondta Siska János, a Kék Cápák vezetőedzője. – Az új elvek szerint abban a közegben ajánlatos felkészülni, ahol játszik is a csapat, hiszen a mérkőzéseken is ezek a távolságok vannak, felesleges kint futni a szabadban, hiszen az ott végzett munka másféle izomcsoportokat mozgat meg és a magas játékosokat egyébként is jobban megviseli. Olyan edzésekre van szükség, amelyek a gyors mozgásokra, az iramváltásokra épülnek.

Így aztán hamarabb előkerült a labda is, holott még csak a felkészülés második hetében tart a csapat.

– Heti háromszor van kondicionáló és erőfejlesztő edzés, az egyéb gyakorlásokon pedig minden feladatot labdával végeznek a játékosok – beszélt a munka jellegéről Siska János. – Az erőfejlesztésen van a hangsúly, de már a taktikai részt is elkezdtük, pontosan azért, hogy az új játékosok minél hamarabb belerázódjanak ebbe. A légiós kiválasztása még folyamatban van, arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a magyar játékosok mindegyike nyíregyházi.

Az új játékosok igazából visszatérők, hiszen Czinger Zoltán két év paksi és négy esztendőnyi zalaegerszegi kitérő után tért vissza, míg a saját nevelésű Vida Zoltán egy évet volt távol. A juniorcsapatból a 16 éves Bolden Immanuel került fel a felnőttek közé, tanulmányi okok miatt távozott viszont Varga Márton, aki Miskolcon jár majd egyetemre, és ott is folytatja pályafutását.

– Annak ellenére, hogy felújították a csarnokot, amely ezáltal sokat változott és megszépült, olyan az érzésem, mintha el sem mentem volna innen – mondta az izzasztó csütörtök délelőtti edzés után a 215 centis Czinger Zoltán. – Persze, hogy eszembe jutottak a szép emlékek, a Kecskemét elleni kétszeri hosszabbításos meccs, amelyen tizenhat évesen pontokat is dobtam vagy a juniorokkal itt megnyert bajnoki cím. Egy-két, az öltözőhöz másképpen vezető utat még meg kell szoknom, de jól haladok.

Hat évnyi élvonalbeli távollét után visszalépést jelent B csoportos csapatba szerződni? Akár úgy is, ha az ember a szülővárosába tér vissza.

– Soha nem volt bennem olyan gondolat, hogy ne térnék egyszer vissza, de nem fogalmaztam meg magamban, hogy mikor következhet be a hazatérés – így a 24. születésnapját szerdán betöltött center. – A lényeg, hogy jó körülmények között, remek társaságban készülhetek. Ami pedig az edzésmunkát illeti, nem érzem úgy, hogy B csoportos csapatban lennék, sőt időnként az az érzésem, hogy többet is kell gyakorolni, mint az élvonalban.

Czinger Zoltán azt is elárulta, nem tett le arról, hogy újból NB I A csoportos játékos, az igazi az lenne, ha ez a nevelőklubjában sikerülne.

Bus Iván az universiadén

Bekerült az augusztus 19-én kezdődő universiadén résztvevő magyar egyetemi válogatott utazó keretébe Bus Iván. Mindez azt jelenti, hogy a Blue Sharks irányítója csak Tajvanból hazatérve, szeptember elején kapcsolódik majd be a csapat felkészülésébe. A nyíregyháziak első edzőmeccsüket augusztus 24-én Debrecenben játsszák a Vasas ellen, szeptember első hétvégéjén pedig a miskolci tornára hivatalosak.

