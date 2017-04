Kék Cápák – Nyomás az nincs, de azért jó lenne nyerni

Ahhoz, hogy megmentse a negyeddöntőjét a Nyíregyháza Blue Sharks, pénteken (16.30), hazai pályán le kell győznie az Oroszlányt, amelynek otthonában az egyik fél második győzelméig tartó párharc első mérkőzésén 97–86-os vereséget szenvedett. Ez egyfajta győzelmi kényszert jelent, amit az alapszakasz utolsó mérkőzésein rendre elviselt az NB I B csoportos férficsapat.

– Semmiféle győzelmi kényszer nincs a csapaton – állapította meg Siska János, a Kék Cápák vezetőedzője. – Senki nem arról beszél, hogy az alapszakasz harmadik helyezésével olyan eredményt értünk el, amit előzetesen nem vártak el tőlünk. Meg kell nézni, hogy milyen játékosállománya van az OSÉ-nak, kik várnak bevetésre a padról, míg nálunk tizenhat-tizenhét éves kosarasok is szerepelnek. Lépten-nyomon azt kérdezik tőlem, hogy vállaljuk-e az A csoportot, ha megnyerjük a bajnokságot, de ez nem reális elvárás, ha a negyeddöntős párharcot sem nyerjük meg, akkor sem történik semmi.

Azért nem kell azon csodálkozni, ha nagyobbak az elvárások, hiszen ne feledjük: férfikosárlabda kapcsán az elmúlt 15 évben máshoz szoktak az emberek, mint a B csoport. És azt is hihetnénk, hogy a semleges környezetben, a Hepp-kupa-bronzéremért vívott meccsen alaposan eltángált (94–65) ellenféllel szemben azért hazai pályán a győzelem lenne az elvárás.

– Egyfelől természetesen nyerni szeretnénk, másrészt pedig azon a győri meccsen légiós és az azóta igazolt Madár András nélkül játszott az Oroszlány, illetve nekünk akkor nagyon kijött a lépés – így Siska János. – Ha nincsenek faultproblémáink, szerintem Oroszlányban is nyertünk volna, ezért vigyáznunk kell a szabálytalanságokkal. A fáradtság miatt úgy is kell majd cserélnünk, de nem lenne baj, ha a faultok miatt nem kellene idő előtt belenyúlni a csapatba. Kielemeztük az első meccset, remélem, az Oroszlány nem fog majd ki olyan jó dobóformát, mint az első meccsen, mi pedig pontosabban célzunk majd, mint a múlt pénteken.

Erre a mérkőzésre is érvényes az a szurkolói akció, miszerint a csapat mérkőzésire érvényes bérlettel két ember léphet be a csarnokba, a diákoknak pedig ingyenes a mérkőzés megtekintése.

