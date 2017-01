Kék Cápák – Százat dobott, és simán nyert a Debrecen

Nagy érdeklődés előzte meg a két jó formában lévő csapat keleti rangadóját, máshol, vagy éppen más élvonalbeli sportágban megirigyelnek a szombat esti nézőszámot. Sajnos, a nyíregyháziak nem tudtak felnőni a feladathoz, más megközelítésből, a Debrecenben mostanra összerakott játékoskeret egyértelműen kiemelkedik ebből a mezőnyből, ha így folytatják a keleti ágon előbb-utóbb átveszik a vezetést, és a feljutásnak is nagy esélyesei lehetnek. Kár a végéért, különösen, hogy a végig bátortalanul (ez a megállapítás nem vonatkozik a fiatalon is „tökösen” kosárlabdázó Fazekas Csabára) játszó Kék Cápák megadták a lehetőségét annak, hogy a DEAC a századik pontját is megszerezte, és azt a végén dobott triplával el is érte.

NB I B: Keleti csoport

Nyíregyháza Blue Sharks–Debreceni EAC 64–100 (18–25, 15–25, 19–37, 12–14)

Continental Aréna, 800 néző, v.: Minár, Gaál L., Józsa A.

Blue Sharks: Bus I. 15/3, Czura 9, Fazekas Cs. 14/6, Nagy K. 4, Gant 16. Csere: Varga M. 4, Sitku M., Oláh Z. 2, Demeter Á. Edző: Siska János.

DEAC: Jones 19/3, Velkey 7/3, Molnár A. 8, Farkas A. 13/3, Szabó M. 15. Csere: Lajsz 8, Kósa T. 12/12, Erdei Á. 7/3, Kovács I. 3, Opre 2, Kozák, Pék 6/6. Edző: Berényi Sándor.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA