Kék Cápák – Tallinnba vezethet az útjuk

Nincs nyár anélkül, hogy nyíregyházi kosárlabdázó ne vegyen részt korosztályos Európa-bajnokságon. A sor már jó néhány éve tart, és jó eséllyel idén is folytatódik, hiszen az U18-as, B divíziós kontinensbajnokságra készülő válogatott keretben a Nyíregyházi Sportcentrum korosztályos bajnokcsapatából ketten is helyet kaptak.

Lehettek volna hárman is, de az új bajnoki évet már az élvonalba jutott Debreceni EAC színeiben kezdő Fazekas Csabának begyulladt a mandulája, meg kellett műteni, így ő távol marad a tallinni eseménytől. Eddigi csapattársai közül azonban Farkas Dániel, és a korosztályos bajnoki döntő legértékesebb játékosának megválasztott Mokánszki Máté is tagja az egyre szűkülő, jelenleg 16 játékosból álló keretnek, amelyből majd tizenketten utazhatnak a július 29-én kezdődő észtországi eseményre.

– A felkészülés negyedik hetét zárjuk a hétvégi, belgák elleni edzőmeccsekkel, amelyeket éppúgy Székesfehérváron vívunk meg, ahogy a múlt heti, románokkal szembeni találkozókat, ugyanott, a kosárlabda-szövetség edzőközpontjában, ahol a gyakorlásokat is tartjuk – mondta Ferenczi Tamás, az U18-as csapat szövetségi edzője, akinek talán nem is kell hangsúlyozni a nyíregyházi kötődését, az olyannyira köztudott. – Mindkét nyíregyházi fiatal nagyon jól dolgozik, nem véletlen, hogy „túlélték” az eddigi keretszűkítéseket. Sajnos, nemcsak Fazekas Csaba esett ki a tavalyi Eb-n szerepelt csapat kulcsemberei közül, hanem Fazekas Máté is, és vannak kisebb sérültjeink, így az utazó keretet majd csak az utolsó, angolok elleni mérkőzés után jelöljük ki, közvetlenül a huszonhatodikai indulás előtt. Addig több edzőmeccsen bizonyíthatják a játékosok, így a nyíregyháziak is, hogy helyük van a csapatban.

A múlt heti románok elleni mérkőzéseken az NYSC titánjai is lehetőséghez jutottak. Az elsőn, amelyet 82–61-re nyerték meg a mieink, kettejük közül Mokánszki Máté játszott, és 12 játékperc alatt öt pontot valamint hét lepattanót szerzett. A második összecsapáson is a magyarok nyertek, ezúttal 81–73-ra, akkor Mokánszki Máté 15 perc alatt 13/9 pontot és hat lepattanót szerzett, Farkas Dániel pedig tíz perc alatt öt pontig jutott.

– Mindketten kivették a részüket a győzelmekből, méghozzá tevékenyen, hiszen pontokat is szereztek – mondta a válogatottban hivatalos meccsen debütáló ifjakról Ferenczi Tamás, aki viszont kerek számhoz érkezett a románok elleni második összecsapáson, hiszen az volt a nyolcvanadik, amelyen a korosztályos válogatottakat (korábban az U20-as és az U18-as csapatnál is dolgozott) vezetőedzőként irányította. – Van esélyük arra, hogy kiharcolják az Eb-részvételt, és ott legyenek a Tallinnba tartó repülőn.

Jegyezzük meg, hogy a szakmai stábnak nem egyedül Ferenczi Tamás az egyetlen nyíregyházi kötődésű tagja, hiszen az egyik segítője az NYKK-t több ciklusban is irányító Horváth Imre, az erőnléti munkáért pedig a Nyíregyházi Kosársuliban hasonló szerepkört betöltő Farkasinszki Gábor felel.

Egy csoportban a horvátokkal

A B divízió 24 csapatos mezőnyében a magyarok a B csoportba kerültek, ahol Grúziával, Fehéroroszországgal, Bulgáriával, Izlanddal és Horvátországgal került egy hatosba. Csoportonként két-két csapat jut tovább (a tradíciók alapján a horvátok melletti hely kiadó) a legjobb nyolc közé, de az alsóbb helyezéseket is eldöntik a résztvevők. A mieink tavaly a negyedik helyen végeztek, így épphogy lemaradtak az A divízióba jutásról.

