Kék Cápák – Tovább hegyezhették a formájukat

Most ugye annak kellene történnie, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks csapata az évnyitó Nagykőrös elleni hazai mérkőzés tapasztalatait levonva készülne az idei első idegenbeli fellépésre. Ebből csak annyi az igaz, hogy 2017 első idegenbeli fellépése következik Békésen, merthogy a nagykőrösiek különösebb indoklás nélkül nem utaztak el a keddi mérkőzésre.

– Jó lenne már megkezdeni az évet, nagyon vártuk a keddi meccset is, úgy érzem, jó formában volt a csapat, azt kellene átmenteni szombatra is – mondta még mindig az év első mérkőzésére várva Siska János, az NB I B csoportban szereplő nyíregyházi férficsapat vezetőedzője. – Nem kétséges, előbb-utóbb győzelemként fogják beírni a nevünk mellé a keddi mérkőzést, az pedig nem minket minősít, hogy azért nem kellett megküzdenünk. A heti ritmusunk picit felborult azzal, hogy nem játszottunk meccset, lassan két hete hegyezzük már a formánkat, bízunk benne, hogy ennek lesz látszatja.

A bajnoki nyitányon hazai pályán 73–68-ra legyőzött Békés tavaly a Keleti csoport második helyezettje volt, ezúttal viszont alulról a harmadik. De van annyira kiegyenlített a mezőny, hogy senki ellen ne lehessen biztosra menteni.

– Főleg, hogy a Békés is kezd magára találni, legutóbbi két hazai meccsét megnyerte, a MAFC II mellett a Tiszaújvárost is felülmúlta – jellemezte az ellent Siska János. – Rutinos, élvonalban is megfordult játékosai is vannak, miként légiósa. Jó az egyensúly a palánk alatti és a kinti játéka között, és bár idegenben senki ellen nem könnyű nyerni, ha oda akarunk érni a csoport első öt helyezettje közé, akkor a tabella alapján ezt a mérkőzést meg kell nyernünk. Bízom benne, hogy olyan harapós lesz a társaság, mint amit az utóbbi edzéseken tapasztalhattunk.

A Kék Cápák között sem sérült, sem pedig – ami a mostani időjárási viszonyok között különösen bravúros – beteg játékos nincs, így optimális összetételben várhatják a szombat esti mérkőzést.

