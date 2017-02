Kék Cápák – Tovább javítaná a kedélyt az elvárt győzelem

Ebben a bajnokságban az Eger otthonában általában nyer, idegenben pedig veszít. A Nyíregyháza Blue Sharks pedig az idei meccseken általában nyer – kivéve a Debrecen elleni hazai mérkőzést.

Érdekes, a vasárnapi (kezdés 16.30-kor) ellenfél, vagyis az Eger volt az utolsó, amely legyőzte a mostani bajnokságban a Debrecent, ami után meghozták a nagy döntéseket a DEAC-nál. Mindenképpen figyelmeztető jel, hogy a hevesiek képesek a bravúrra az NB I B csoportban. Az is tény, a Kék Cápák a bajnokságban (76–71) és a Hepp-kupában (80–51) is legyőzték már idegenben a tabellán mögöttük helyet foglaló Egert. Ezek alapján bizony kötelező a győzelem a hazai csapat számára.

– Az eddigi mérkőzések és a tabella alapján valóban az, de ne feledjük, mindig a kötelezően elvárt győzelmek a legnehezebbek – mondta Siska János, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Ugyanúgy készültünk most is, mint a többi mérkőzésre, szerencsére mindenki egészséges. A formánk egy ideje már jó, a Debrecen elleni meccset kivéve jöttek a győzelmek is, így a hangulatra sem lehet panasz.

Nem kétséges, vasárnap estére egy győzelem tovább fokozhatná a jókedvét.

