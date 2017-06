Kék Cápák – Új utakra léptek, és nem is térnek le róla

A lehető legrövidebb időn belül visszajutni. Ezt a célt tűzte a zászlajára a nyíregyházi férficsapat, miután tavaly tizenöt, azon belül tizenhárom évnyi folyamatos „szolgálat” után búcsúzott az NB I A csoporttól. Ha a legrövidebb út az egyenes, akkor a legrövidebb idő az egy év, és bár nem sikerült kiharcolni a visszajutást, a klubon belül nem éltek meg csalódásként a megszerzett ötödik helyezést. Más kérdés, hogy az ezen a szinten végig magas nézőszám arra engedett következtetni, hogy ebben a sportágban bizony lenne igény az élvonalra Nyíregyházán.

– Különös év van mögöttünk, hiszen hosszú idő után nem az A csoportban szerepeltünk – utalt a mögöttünk hagyott évre Sitku Ernő szakmai igazgató, akinek ezúttal a meccselés ezúttal nem volt reszortja, hiszen Siska János látta el a vezetőedzői feladatokat, de kíváncsiak voltunk, hogy a klubot üzemeltető gazdasági társaságban ügyvezetőként is dolgozó sportvezető miként értékeli az elmúlt bajnoki évet. – Új útra kellett lépnünk, hiszen az élvonalban a légiósok szerepeltetése volt a hangsúlyos, most pedig a saját nevelésű magyar magunkra kellett támaszkodnunk. Igen, azt szeretnénk, ha mielőbb visszatérhetnénk a legmagasabb osztályba, de ennek most nem nagyon volt realitása. Sok a fiatal a csapatunkban, ennélfogva hullámzónak bizonyult a teljesítményünk, így fordulhattak elő olyan váratlan vereségek, mint amilyen hazai pályán a Tiszaújváros vagy idegenben az Óbudai Kaszások elleni volt. Karácsonyig összeszedtünk öt vereséget, így voltak, akik már temettek bennünket, de idővel összeérett a csapat, és az alapszakaszt kilenc győzelemmel zártuk.

A második körben már csak a későbbi bajnok Debrecentől kapott ki a Nyíregyháza Blue Sharks, amely a hódmezővásárhelyi vereséget követően tizenegy sikert és csak egy vereséget számlált a folytatásban. Kevésen múlott az alapszakasz második helye, ha az megvan, akkor a bajnokságban is összejöhetett volna egy érem.

– Miután a szövetségi döntés értelmében az idei végeredmény alapján kettéválik a B csoport mezőnye, idővel az volt a célunk, hogy jövőre is maradjunk a másodosztály elitjében, és ezt simán teljesítettük – folytatta Sitku Ernő. – A Hepp-kupában elért bronzérem egyértelműen bravúr, a bajnokságban sem hiányzott sok, hogy kedvező helyzetből kezdjük a rájátszást, így viszont a későbbi döntős Oroszlánnyal szemben nagy csatában elvéreztünk.

Az amerikai légiós Emani Gant mellett kizárólag helyi nevelésű játékosokat foglalkoztató Kék Cápáknál a fiatalok is kellő részt tettek be a közösbe. Erre persze szabály is kötelezte a csapatokat.

– Nagyon örülök neki, hogy a szövetség jövőre is hitet tett a fiatalok szerepeltetése mellett, ha csak rajtam múlna, az élvonalban is lenne valami hasonló regula – mondta Sitku Ernő, aki egyébként elnökségi tagja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének. – Mi bőven kiaknáztuk ezt a lehetőséget, hiszen gyakran nem csak egy huszonegy év alatti játékos volt a pályán, ráadásul az 1995-ös születésűeknél húzták meg a határt, a mi „legidősebb” fiataljaink pedig kilencvennyolc-kilencvenkilencesek voltak, de a többség kétezres. Jellemző a csapat összetételére, hogy a harminckét éves Nagy Krisztián mögött a huszonhárom esztendő Bus Iván volt a második legrutinosabb játékosunk, holott a húszas évei elején járó kosarasokra mi magyarok még fiatalként szoktak tekinteni.

Az ifjak legértékesebbje viszont a hírek szerint távozik, és az élvonalban próbál szerencsét.

– Fazekas Csaba közölte velünk, hogy szeretné magát kipróbálni az A csoportban, és úgy sem tudtuk megtartani, hogy hajlandóak lettünk volna megadni azt neki, amit máshol ígértek – így Sitku Ernő. – Csabi döntését, miszerint Debrecenbe igazol, tiszteletben tartjuk, kívánjuk, hogy váljanak valóra az álmai. A helyettesítését házon belül oldjuk meg.

Visszatér az égimeszelő

Két évnyi paksi és négy esztendőnyi zalaegerszegi távollét után visszatér Nyíregyházára Czinger Zoltán, és a Kék Cápák játékosa lesz. Az augusztusban még mindig csak 24 esztendős, 215 centis center érkezését csütörtökön jelentik be hivatalosan, rajta kívül egy idegenlégiós szerződtetését tervezi a vezetőség.

NB I B csoport

Férfiak, a végeredmény:

1. Debreceni EAC, 2. HOYA-Pannon Egyetem Debrecen, 3. Oroszlányi SE-Lions, 4. Miskolci EAFC, 5. Nyíregyháza Blue Sharks, 6. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC, 7. MTK Törökbálint, 8. Vásárhelyi Kosársuli, 9. Bonyhádi KSE, 10. Tehetséges Fiatalok-Budapest, 11. Pécsi VSK-Kronosz Kiadó, 12. Budapesti Honvéd, 13. Nagykőrösi Sólymok KE, 14. Calle Pubfood Békés, 15. Tiszaújvárosi Phoenix KK, 16. Motax-Pápai KC, 17. Salgótarjáni KSE, 18. EKE Eger KOK, 19. Óbudai Kaszások, 20. Soproni MAFC-NYME, 21. MAFC II, 22. Budafok, 23. Bajai Bácska FKE, 24. Alba Fehérvár II

