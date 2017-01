Kék Cápák – Zsákolással alakult ki a kellő különbség

Sok mindent a helyére rakott, és immár egyértelműen a felsőházi folytatást jelentő négy közé jutásért harcol az alapszakasz Keleti csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks azzal, hogy pénteken 84–76-ra nyert a Tiszaújváros otthonában. A Kék Cápák az utolsó negyedben dobott 35 pontnak köszönhették elsősorban, hogy visszavágtak az októberi hazai vereségért.

– Megint kétarcú volt a csapat, most a harmadik negyed után mutattuk meg a szebbik énünket – mondta Siska János, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Addig többször kellett felzárkóznunk, de az utolsó játékrészre nagyon elkaptuk a fonalat támadójátékba. Bedobtuk a hárompontosokat, voltak labdaszerzéseink, így nemcsak fordítani tudtunk, hanem a végén még a különbség is nekünk kedvezett.

Hazai pályán nyolc ponttal veszítettek (65–73) a nyíregyháziak a Tiszaújváros ellen, ám mivel most több pontot szereztek idegenben, mint ellenfelük akkor, az egymás elleni összevetésben így is jobban állnak.

– A legfontosabb a győzelem volt, és bár a meccs nagy részében nem úgy nézett ki, hogy a különbség is kedvező lehet a számunkra, végül az is összejött. Ez olyan, mintha két sikerrel tartanánk a Tiszaújváros előtt, amellyel eddig megegyezett a mérlegünk. A győzelem kulcsa az volt, hogy Madár Andrást húsz pont alatt tudtuk tartani, egész pontosan tizenötig jutott a hazaiak legjobbja. Őt Bus Iván fogta remekül, irányítónk negyven percet játszott, és a végén az ő zsákolása jelentette, hogy megvan a nyolc pontos különbség. Hervadhatatlan érdemei vannak a sikerben a kispadról beszálló Oláh Zoltánnak is, aki amellett, hogy extra teljesítményt nyújtott, még a küzdőszelleme is átragadt a többiekre. Vele és a kezdő ötös tagjaival együtt hat játékos dobott tíz, vagy annál több pontot, ami nagyon jó csapatteljesítményre utal – fogalmazott Siska János.

